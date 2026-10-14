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綠舞國際觀光飯店 ITF旅展住房券最低3.3折 Villa贈2人入住、送烤肉宴

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
三度榮獲「易遊網最美親子享樂獎」肯定的宜蘭綠舞國際觀光飯店，將於1013(二)至1109(一)推出「2026 ITF線上旅展」住房券最低約3.3折起。宜蘭綠舞／提供
三度榮獲「易遊網最美親子享樂獎」肯定的宜蘭綠舞國際觀光飯店，將於1013(二)至1109(一)推出「2026 ITF線上旅展」住房券最低約3.3折起。宜蘭綠舞／提供

迎接2026 ITF台北國際旅展，宜蘭綠舞國際觀光飯店推出年度住房優惠，10月13日至11月9日推出ITF線上旅展住房券，最低3.3折起，並於11月6日至9日在台北南港展覽館1館M706攤位同步販售。此次優惠涵蓋雙人房、家庭房、海景套房、露營車及獨棟Villa，每人最低1,922元起，指定Villa房型加贈雙人免費入住，另有平日及旺日周一至周四免加價、贈下午茶或日式鍋物等優惠，搶攻年底跨年及明年寒暑假旅遊商機。

綠舞國際觀光飯店曾三度獲得「易遊網最美親子享樂獎」肯定，此次旅展除推出多元住房方案，也將園區體驗納入優惠內容。旅客可體驗滑索、近距離與水豚、羊駝及梅花鹿互動，並享浴衣體驗、咖啡廳與動物互動、貓咪午茶或日式和菓子製作等四選一活動。Villa及指定套房則升級為體驗六選二，另可選擇周末限定忍者體驗或親子同樂的妖怪島大冒險，並加贈虛擬高爾夫體驗，鎖定親子家庭及好友出遊需求。

住房優惠方面，雙人旅行可選擇【玥】雙人房型，一泊一食5,288元起；每人加價750元，可升級一泊二食。親子家庭則可選擇【嵐】山景四人房，一泊一食7,688元起，每人加價150元即可升等【舞】四人房。適合多人出遊的【漓】海景六人套房，一泊一食17,888元；【黑RuRu露營車】四人房則為7,988元起，提供專人協助生火、備料的BBQ體驗。

Villa是此次旅展主打亮點之一。【高級庭園Villa】一泊一食13,888元起，最低3.3折，可供四人入住；【豪華湖畔Villa】一泊一食26,888元起，入住三天兩夜再贈六人份烤肉盛宴晚餐一次，適合親友團體安排多人度假。Villa房型另贈雙人免費入住，讓旅客以優惠價格享受獨立空間及度假體驗。

餐飲方面，選擇一泊二食方案的旅客，可在蝶舞咖啡廳享用自助料理及現做餐點，或前往日光璽舞壽喜燒．割烹品嚐關東風壽喜燒套餐，晚間還可享有住客專屬宵夜。旅展期間，飯店也推出年費會員招募方案20,888元，以及蝶舞咖啡廳、日光璽舞壽喜燒．割烹雙廳平日共用餐券，每人890元起；另有平日泳池及浴場遊園券十張3,900元，提供旅客遊園、餐飲及泡湯等不同選擇。

飯店表示，旅展住房券須於11月30日前完成訂房，並於2027年1月31日前入住；符合指定條件的平日或旺日周一至周四入住，可享免加價及贈下午茶或日式鍋物等優惠。住房單筆消費滿2萬元，還有機會抽中原價57,200元的Villa住宿券，提供消費者規劃年底假期及明年家庭旅遊的優惠選擇。

不分平假日享經典體驗4選1，可換上經典浴衣漫步日式園區，不用搭飛機就宛如置身京都。宜蘭綠舞／提供
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入住暢遊主題園區與眾多萌寵互動，享受被萌寵包圍的幸福感。宜蘭綠舞／提供
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1130前完成訂房並於0131前入住，享旺日免加價、平日或旺日周一至四贈送精緻下午茶或日式鍋物；豪華湖畔Villa入住贈指定房型住宿券，住三天兩夜再贈六人份烤肉盛宴晚餐一次。宜蘭綠舞／提供
1130前完成訂房並於0131前入住，享旺日免加價、平日或旺日周一至四贈送精緻下午茶或日式鍋物；豪華湖畔Villa入住贈指定房型住宿券，住三天兩夜再贈六人份烤肉盛宴晚餐一次。宜蘭綠舞／提供

旅展 烤肉 台北

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