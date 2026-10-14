萊爾富「美味起司季」新登場！ Hi café攜辻利茶舗指定飲品限時買1送1

迎接10月16日世界麵包日，萊爾富即日起至11月10日推出「美味起司季」，7款起司新品從麵包、甜點到鮮食，以香濃起司打造多元美味饗宴。近期因「料多、份量足」引發社群討論的萊爾富鮮食也將於10月28日再添話題，推出「天使的禮讚三明治」、「魔鬼的誘惑三明治」兩款爆餡三明治，以及全新「蕈菇松露蛋堡」，以豐富餡料與多層次風味滿足消費者味蕾。此外，萊爾富Hi café攜手日本百年茶舖「辻利茶舗」，限時推出減糖抹茶歐蕾、減糖焙茶歐蕾任選買1送1優惠，讓消費者享受豐盛美食的同時，也能品嘗日式茶香。

萊爾富「美味起司季」首先推出4款起司系麵包，「起司條麵包」以金黃起司搭配美味沙拉醬，鹹香濃郁，售價38元；「岩燒起司派司」以起司搭配多層次派司麵包，酥香口感與馥郁起司香氣交織，售價45元；「起司洋蔥培根軟歐」則將鹹香培根、洋蔥與起司巧妙融合，口感柔韌、風味層次豐富，售價49元；另外還有以進口香濃起司製作的「起司蛋糕」，綿密口感揉合鹹甜滋味，售價42元。

不只麵包飄起濃濃起司香，萊爾富更將起司融入人氣鮮食，推出3款起司燉飯新品，「起司重乳酪炸雞排燉飯」以乳酪搭配酥香炸雞排，售價109元；「三杯雞起司燉飯」以鹹香入味的三杯雞搭配濃郁起司，售價109元，台式熟悉風味與起司香氣巧妙碰撞，帶來耳目一新的味覺體驗；「白醬蝦仁燉飯」則以蝦仁搭配雙色起司條與濃郁白醬，口感滑順，售價99元。

延續近期萊爾富鮮食因「料多、份量足」引發的社群討論，10月28日將再推出兩款風味鮮明的爆餡三明治，「天使的禮讚三明治」以香甜藍莓醬搭配濃郁提拉米蘇，呈現香甜細緻的風味；「魔鬼的誘惑三明治」則以醇厚威士忌餡融合香柚的清新酸甜，打造大膽又富有層次的味覺組合。兩款爆餡三明治皆售價55元。

同樣於10月28日登場的還有全新「蕈菇松露蛋堡」，將鮮香蕈菇、松露白醬與金黃蛋片層層堆疊，售價59元。

此外，萊爾富Hi café攜手日本百年茶舖「辻利茶舗」，自10月14日至11月10日推出指定飲品任選買1送1優惠，包含中杯「減糖抹茶歐蕾」與新品「減糖焙茶歐蕾」，兩款飲品原價均為70元。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

萊爾富「美味起司季」7款新品登場；「天使的禮讚三明治」、「魔鬼的誘惑三明治」10月28日接力上市。圖／萊爾富提供