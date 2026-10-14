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環球購物中心周年慶首波最高回饋22%「哆啦A夢」周邊讓會員帶回家

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall將於10月22日至11月4日展開首波周年慶，並揪來經典人氣IP「哆啦A夢」一起與周年慶同歡。圖／Global Mall提供
Global Mall將於10月22日至11月4日展開首波周年慶，並揪來經典人氣IP「哆啦A夢」一起與周年慶同歡。圖／Global Mall提供

Global Mall環球購物中心即將於10月22日至11月4日展開首波周年慶，首波針對會員推出最高回饋22%，並揪來經典人氣IP「哆啦A夢」一起與周年慶同歡，推出哆啦A夢限定周邊商品。

環球購物中心周年慶首波回饋端出：全台8店指定專門店刷中信Global Mall聯名卡當日單筆消費滿3,000元送200元；於指定服飾配件、化妝品消費，當日單筆滿2,000元另享3%回饋；iMall會員於 Global Mall新北中和、屏東市、桃園A19指定專門店單筆消費3,000元送300元。

另外，加碼祭出抽獎活動，凡於10月22日至11月16日消費滿3,000元，即可參加抽獎活動，有機會抽中日本關西樂享周遊券雙人行；於環球購物APP轉盤活動，只要扣會員點數10點，同樣有機會抽中關西樂享周遊券雙人行。

哆啦A夢周邊如何獲得？環球購物中心周年慶推出哆啦A夢限定周邊商品，會員使用「點數搭配加價購」，即可將哆啦A夢周邊帶回家。10月22日至11月16日期間，加碼推出哆啦A夢限定套色明信片集章活動，活動期間出示會員身分，即可免費領取集章明信片，循著店內哆啦A夢合影，並於集章點逐一蓋印，即可完成Global Mall專屬哆啦A夢款明信片。

環球購物中心指出，今年全台8店除了中和、屏東2店以外，都在車站、機捷車站，軌道經濟效益明顯，因車站有剛性需求，不太會受到出國潮、匯率等因素影響，加上改裝帶動，今年前三季業績仍有雙位數成長。今年周年慶預計業績上看雙位數成長。

接下來還有多項展店計畫，當中高雄車站預計於2028年第一季開幕，1.6萬坪的營業面積未來也將成為中和之外的「店后」。

另外，宏匯廣場周年慶即將於10月22日至11月15日開打，10月22日至11月1日「首11日」全館當日累計消費滿3,000元送400元；名品首度祭出當日單筆滿5,000元送500元；大家電/健康器材單筆滿1萬元送1,000元、3C單筆滿1萬元送500元。11月2日至11月15日第二波優惠為全館當日累計消費滿3,000元贈300元，名品/大家電/健康器材當日單筆滿1萬元送500元、3C單筆滿1萬元送500元。周年慶期間，超級匯會員全館當日累計消費滿5,000元即可再參加抽獎。

環球購物中心周年慶推出哆啦A夢限定周邊商品，會員使用「點數搭配加價購」可以帶回家。
環球購物中心周年慶推出哆啦A夢限定周邊商品，會員使用「點數搭配加價購」可以帶回家。

宏匯廣場周年慶於10月22日至11月15日開跑。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場周年慶於10月22日至11月15日開跑。圖／宏匯廣場提供

環球購物中心 周年慶 哆啦A夢

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