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與紐約佳士得拍賣會合作 Boucheron特展回顧時代先鋒精神

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron的高級珠寶項鍊，裝飾藝術風格是重要的風格DNA之一。圖／Boucheron提供
Boucheron的高級珠寶項鍊，裝飾藝術風格是重要的風格DNA之一。圖／Boucheron提供

法國頂級珠寶品牌Boucheron寶詩龍攜手紐約佳士得，於10月9日至18日在洛克斐勒中心舉辦《Boucheron: In Focus》專題特展。展覽匯聚約80件跨時代典藏與當代新作，以建築、自然、高級訂製與創新四大主題呈現。現場同步首度在美亮相2026年最新《Carte Blanche, Human Being》高級珠寶系列，展現世家自1858年創立以來橫跨168年的先鋒美學與工藝傳承。

歷史脈絡奠定品牌與美國的深厚淵源。Boucheron自1865年即有美國客戶紀錄，1903年設立紐約辦公室，至2024年在麥迪遜大道開設首間精品店。本次展覽捨棄傳統年代時間軸，改以理念對話串聯歷史作品與當代創作。佳士得過去曾拍賣多件世家代表作，如1925年國際博覽會圍巾項鍊與1920年Lady Harcourt冠冕，見證雙方跨世紀的合作歷程。

展覽核心四大主題精準詮釋設計語彙，「建築」展區由巴黎皇家宮殿與芳登廣場建築得到靈感，將幾何與光影靈感轉化為珠寶設計魅力；「自然」展區則以寫實工藝刻畫植物與動物型態，像是寫實的常春藤問號項鍊除了展現金工結構與配重的巧思，更以野性生命力在法式高級珠寶中別具一格；「高級訂製」展區則延續創辦人布衣商背景，將金屬打造成如織物般柔韌可變的珠寶結構，同時也能一窺品牌創意總監Claire Choisne將珠寶化為柔軟身體配戴單品的聰慧想像；「創新」展區則突破材質限制，運用回收工業廢料Cofalit®與永生花技術，讓科技服務於情感表達。

壓軸的2026年《Carte Blanche, Human Being》系列將創作視角聚焦於人類本質。創意總監Claire Choisne以同一造型原型為基底，透過多重工藝語彙與寶石微調，呈現個體間微妙差異與共通連結。展覽同步呈獻結合3D列印與Vantablack®極黑塗層的2025年《Impermanence》系列，展現Boucheron在傳統高級珠寶領域中持續探索與顛覆的創作企圖。

自然也是Boucneron重要的高級珠寶元素之一，透過常春藤呈現出生機、野性與法式的自由不羈。圖／Boucheron提供
自然也是Boucneron重要的高級珠寶元素之一，透過常春藤呈現出生機、野性與法式的自由不羈。圖／Boucheron提供

Boucheron與紐約佳士得拍賣合作，以建築、自然、高級訂製、創新為主題舉辦特展，展現品牌跨時代的前衛精神。圖／Boucheron提供
Boucheron與紐約佳士得拍賣合作，以建築、自然、高級訂製、創新為主題舉辦特展，展現品牌跨時代的前衛精神。圖／Boucheron提供

Boucheron Shell胸針，展現在形體設計與寶石運用上的不尋常規。圖／Boucheron提供
Boucheron Shell胸針，展現在形體設計與寶石運用上的不尋常規。圖／Boucheron提供

如綢緞般的高級珠寶，呈現布料班的柔美滑順。圖／Boucheron提供
如綢緞般的高級珠寶，呈現布料班的柔美滑順。圖／Boucheron提供

Boucheron近年來持續在典藏、全新創意兩個面向開創珠寶配戴的可能。圖／Boucheron提供
Boucheron近年來持續在典藏、全新創意兩個面向開創珠寶配戴的可能。圖／Boucheron提供

佳士得 紐約 拍賣會

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