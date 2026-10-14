環球購物中心周年慶將開跑 業績挑戰雙位數成長

環球購物中心周年慶將開跑，全台八店分別與深受消費者喜愛的20大品牌攜手推出逾7成的獨家商品活動，回饋率最高達22%，業績目標雙位數成長，全年業績也可望再創新高。

今年股市持續高檔，但財富外溢效應並不明顯，百貨零售業相對辛苦。但環球表示，全台8店除了中和、屏東2店以外，都在車站、機捷車站，軌道經濟效益明顯，車站有剛性需求，不太會受到出國潮、匯率等因素影響，加上改裝帶動，今年前三季業績仍有雙位數成長。

環球也說，除了既有店維持強勁成長動能外，接下來還有多個展店計畫，其中高雄車站預計將於2028年第一季開幕，1.6萬坪的營業面積預計未來也成為中和之外的「店后」。

環球也說，2028年底還有會於捷運後山埤站的台電南港將加入營運，而還有台中、台北等多個基地，只是還有審查程序問題，因此還沒有明確的開幕時程。