CAMA CAFE睽違5年大象杯回歸！地瓜美式、慕斯拿鐵 新品優惠一次看

新鮮現烘連鎖咖啡品牌CAMA CAFE迎來20周年，即日起推出生日祭，從秋冬限定的厚蜜地瓜系列、20周年紀念手沖咖啡，到限量周邊、會員優惠一次登場。睽違5年重新推出的20周年大象杯，預計12月14日開賣，售價899元；旗下兩間旗艦店「豆留森林」與「豆留文青」也同步推出限定餐點、甜點及特色飲品。

這次生日祭主打台灣在地食材，將台農57號地瓜與咖啡風味結合，推出3款「厚蜜地瓜」系列，包括厚蜜地瓜美式、厚蜜地瓜慕斯拿鐵及厚蜜地瓜抹茶歐蕾。3款新品皆供應至年底，即日起至10月27日推出嘗鮮優惠，每杯現折5元。

除地瓜系列外，CAMA CAFE也推出20週年紀念咖啡。「20周年手沖」以紅色莓果香氣揭開序幕，伴隨紅花氣息及近似蜜香紅茶的細緻茶韻；「20周年精選」則以莓果酸甜、淡雅花香及悠長茶韻為特色，採限店供應。兩款紀念咖啡即日起販售至年底，另有20周年紀念濾掛咖啡限量推出。

周邊商品是慶生亮點。「CAMA CAFE小燈箱」售價150元，即日起限量販售；睽違5年回歸的「20周年大象杯」售價899元，另有咖啡豆精靈Beano造型杯塞，售價109元，以及每盒330元的20周年Beano盲盒，包含地瓜Beano、咖啡師Beano及經典款3種造型，採隨機出貨。以上預計12月14日開賣。

此外，CAMA CAFE推出3項門市限定回饋，包括單筆消費滿200元折抵20元、20周年紀念濾掛單包折5元，以及20周年手沖或精選咖啡折20元。其中，滿200元折20元及紀念濾掛折5元優惠即日起開放會員透過App領券，活動至年底；手沖及精選咖啡折20元優惠則自10月15日至11月14日開放領券，每張券領取後可保留7天，相關優惠依會員券使用規則辦理。

旗艦店也推出20周年限定菜單。「CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林」及「豆留文青」共同推出老薑麻油煨雞義大利麵、塔香爆炒蛤蜊義大利麵，以及大人的島嶼仙草冰，飲品則有台灣精品島嶼手沖、台灣島嶼咖啡茶酒及檸香芭樂梅茶酒，套餐價699元，限定菜單供應至年底。

位於松菸的豆留文青，另與天衍互動團隊合作推出20周年主題光雕投影，活動期間每晚於建築外牆播放，透過光影呈現松菸鍋爐房的歷史建築特色，為咖啡館增添夜間觀賞亮點。

CAMA CAFE20周年慶熱烈推出各種優惠與檔期新品。圖／CAMA CAFE提供

除了秋冬限定新品，CAMA CAFE也特別推出兩款20周年紀念手沖/精選，以及20周年紀念濾掛。圖／CAMA CAFE提供