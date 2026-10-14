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茹絲葵秋季限定套餐登場！經典牛排搭蒜香田螺 大直店融合藝術饗宴

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
茹絲葵全新季節套餐登場，從法式風味前菜到南瓜甜點 匯聚季節風味打造限定饗宴。圖／茹絲葵提供
茹絲葵全新季節套餐登場，從法式風味前菜到南瓜甜點 匯聚季節風味打造限定饗宴。圖／茹絲葵提供

源自美國紐奧良的經典牛排館「茹絲葵」（Ruth's Chris Steak House），在延續品牌經典風味之際，也為秋季餐桌增添新意。自10月16日起，茹絲葵推出季節限定套餐，從法式風味前菜、經典牛排到當令甜點，融入季節食材與紐奧良飲食文化，呈現兼具傳統底蘊與當季特色的料理組合。除餐點更新，大直店也迎來攝影藝術家李國民的代表作品《一癡三十年》，讓藝術創作與品牌三十餘年的經營歷程，在餐廳空間中相互呼應。

此次套餐以全新前菜「蒜香田螺佐朝鮮薊」揭開序幕，運用法式烹調手法，搭配特製蒜香奶油醬汁，並以朝鮮薊的清爽口感平衡醬汁的濃郁，交織蒜香與白酒的細緻氣息。主餐則延續茹絲葵的經典牛排選擇，提供菲力、肋眼及紐約牛排等部位，展現品牌對肉品品質與料理細節的講究。甜點以「南瓜起司蛋糕」收尾，將秋季南瓜的自然甜香融入綿密起司蛋糕，為整套餐點增添溫潤的季節氣息。

餐桌之外，藝術也是茹絲葵大直店長期經營的空間特色。餐廳自開幕之初，便希望讓賓客在享用料理的同時，也能與藝術作品自然相遇。歷經十多年尋覓，最終選擇典藏李國民的《一癡三十年》。作品記錄藝術家自1985年至2015年的攝影創作歷程，凝聚三十年間的觀察與累積，並獲台北美術館及國家美術館攝影文化中心永久典藏。

這段創作歷程，也與茹絲葵三十餘年的品牌發展形成呼應。赫士盟集團總裁葛世傑表示，無論是鏡頭裡的三十年，或餐桌上的三十多年，共通之處都在於對一件事長久保持熱情、持續投入，而品牌能走到今天，也仰賴每位團隊成員將專業與熱忱落實在日常工作中。

對茹絲葵而言，經典不只是延續過往，更是在堅守核心價值的同時，持續帶給賓客新的體驗。此次秋季限定套餐自10月16日起供應，依主餐不同，價格為新台幣3,040元至6,990元，另加收10%服務費。透過季節料理與藝術典藏，茹絲葵邀請賓客在經典牛排之外，也細細感受時間、風味與創作交織而成的餐桌體驗。

蒜香田螺佐朝鮮薊以特製蒜香奶油醬汁調味，佐以朝鮮薊增添清爽口感與細緻風味，濃郁蒜香與淡雅白酒香氣相呼應。圖／茹絲葵提供
蒜香田螺佐朝鮮薊以特製蒜香奶油醬汁調味，佐以朝鮮薊增添清爽口感與細緻風味，濃郁蒜香與淡雅白酒香氣相呼應。圖／茹絲葵提供

《一癡三十年》典藏於茹絲葵大直店，在料理、空間與藝術之間，延續茹絲葵對「經典」的另一種詮釋。圖／茹絲葵提供
《一癡三十年》典藏於茹絲葵大直店，在料理、空間與藝術之間，延續茹絲葵對「經典」的另一種詮釋。圖／茹絲葵提供

南瓜起司蛋糕將南瓜的香甜融入濃郁滑順起司蛋糕，為餐後添上一抹細緻溫暖的甜味。圖／茹絲葵提供
南瓜起司蛋糕將南瓜的香甜融入濃郁滑順起司蛋糕，為餐後添上一抹細緻溫暖的甜味。圖／茹絲葵提供

赫士盟集團總裁葛世傑（Stanley Ko）（右）、財務長楊婉華（左）與藝術家李國民合影，以三十年的歲月積累為呼應，映照餐飲經營與藝術創作背後，始終如一的熱忱與追求。圖／茹絲葵提供
赫士盟集團總裁葛世傑（Stanley Ko）（右）、財務長楊婉華（左）與藝術家李國民合影，以三十年的歲月積累為呼應，映照餐飲經營與藝術創作背後，始終如一的熱忱與追求。圖／茹絲葵提供

牛排 套餐 大直

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