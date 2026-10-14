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福勝亭「豬排定食」現省62元、2006出生者送茶碗蒸！賴山嶼新湯底上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
福勝亭迎來品牌20周年。圖／福勝亭提供
福勝亭迎來品牌20周年。圖／福勝亭提供

連鎖豬排丼飯「福勝亭」慶20周年，即日起至10月24日推出「20周年大回饋」，人氣「開運豬排定食」原價230元，優惠價168元，現省62元。

除此之外，2006年出生者憑本人身分證明文件消費任一定食，加贈「茶碗蒸」1份。三商i美食APP會員於活動期間過卡消費，再送20周年限定回客券，持券可享「開運豬排定食＋涼拌小菜」優惠，原價275元，優惠價199元。

主打「椒香麻辣燙，山野喝鮮湯」的「賴山嶼」，迎接秋冬季節到來，選用每年僅採收一次的當季日光蕃茄，推出「日光番茄濃湯」升級計畫，將天然酸甜與果肉融入湯底，帶來清爽微酸的滋味，適合搭配菇類、去骨雞腿、魚片等食材享用，另外還有蓮藕、菠菜、大頭菜、芥蘭與油菜等當令蔬菜可供選擇。

自10月15日至11月15日，凡點購日光番茄濃湯，即贈「冬日番茄祈願套組」一組，每鍋贈送一組。套組包含番茄祈願刮刮卡與番茄貼紙，有機會獲得單筆消費享88折、兌換種子盲盒，以及季節蔬菜加菜等贈禮。賴山嶼也預告，預計將於10月22日進駐中和環球購物中心，持續拓展品牌版圖。

賴山嶼推出「日光番茄濃湯」。圖／賴山嶼提供
賴山嶼推出「日光番茄濃湯」。圖／賴山嶼提供

福勝亭推出開運豬排限時優惠。圖／福勝亭提供
福勝亭推出開運豬排限時優惠。圖／福勝亭提供

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