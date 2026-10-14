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星巴克去冰不補奶「加水」也不行？KOL獲貼心折衷做法 嘆：店員很為難

聯合新聞網／ 綜合報導
星巴克本月12日實施新政策「去冰補奶＋15元」，引發廣大討論。 美聯社
星巴克本月12日實施新政策「去冰補奶＋15元」，引發廣大討論。 美聯社

台灣星巴克自本月12日起實施客製化收費新制，消費者點冷飲若選擇少冰、去冰，想將杯子補滿須額外支付15元，引發大批網友反彈。知名KOL Corin透露，她先前買紅茶拿鐵，知道新規定不能免費補奶，因此禮貌詢問店員可不可以「加水就好」，沒想到店員面帶歉意地婉拒，並且提出1解方。

Corin日前在社群平台Threads分享消費經歷，提到自己在機場門市購買紅茶拿鐵時要求少冰，因了解新規定不能免費補奶，便禮貌詢問店員能否「加水就好」，不料遭到婉拒。但店員隨後主動提供折衷方案，另外裝一杯白開水給她，讓她自行依喜好倒入杯中。Corin在留言處表示，「店員真的很為難，辛苦他了」。

貼文曝光後，大批網友紛紛留言力挺店員，認為新規定讓基層相當為難，「謝謝店員的變向解法」、「因為加水進去很可能會被投訴太難喝」、「聽了覺得好悲哀，以前在星巴克上班的那種榮譽感，現在變成愧疚感很慘」、「少冰，店家理應退還冰塊費」、「第一線員工夾在公司政策和顧客之間左右為難」。也有其他消費者分享，客製化加糖同樣要收費15元，不少熱心店員也會主動提醒可至自助區取用免費糖包或糖漿球。

事實上，星巴克這波新規定早已在網路掀起熱議。根據本站報導，星巴克自2026年10月12日起調整客製化服務收費標準，其中「去冰、少冰補奶類或飲料需加收15元」遭消費者罵翻。一名自稱一年喝百杯的常客點了特大杯拿鐵去冰，不加價的結果竟然是內容物「直接腰斬剩半杯」，看起來像喝別人喝剩的，不禁質疑「確定要這樣對主顧客嗎？」。針對收費新制引發的反彈聲浪，統一集團經媒體詢問後則是「婉拒回應」。

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