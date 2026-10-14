日本話題設計展《C-GRAPHIC/TAIPEI》10月8日NOKE正式開幕！

2025年於日本京都 ddd gallery 登場並引起廣泛關注《C-GRAPHIC/TAIPEI——2020年代台北平面設計展》，由香港平面設計師、策展人毛灼然（Javin Mo）與現居大阪的設計師、策展人及編輯後藤哲也（Tetsuya Goto）共同策展。今年首度跨出日本，由NOKE忠泰樂生活、明日製作所攜手公益財團法人 DNP 文化振興財團（DNP）移師台北，即日起至11月9日在NOKE 3F Uncanny 盛大展出。

作為2026 NOKE週年慶「潮玩藝｜城市馬戲」首波重磅展覽企劃，《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站在京都首展10組設計師的基礎上，進一步擴充至15組設計師及團隊，透過海報、出版、品牌識別、影像等多元創作，系統性呈現當代台北平面設計的多元樣貌。此次策展團隊將大規模的純平面設計展覽帶入商業空間，亦呼應 NOKE 忠泰樂生活一直以來的精神，透過策展讓藝術、設計與文化走進城市日常。

《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站集結15組設計師與團隊，透過海報、出版、品牌識別及影像等作品，呈現2020年代台北平面設計的豐富樣貌。圖／後藤哲也、毛灼然提供

從漢字文化圈到「台北」｜策展人如何觀看這座城市？

《C-GRAPHIC/TAIPEI》源自後藤哲也主編的《C-GRAPHIC INDEX》一書，其中「C」代表「Chinese」，從漢字文化圈出發觀察當代華語平面設計；發展成展覽時，則進一步聚焦於使用繁體中文的城市「台北」，並選擇1980至1990年代出生的設計世代作為主要觀察對象。展覽除了呈現海報、出版物、品牌識別與影像等作品，也試圖理解設計師如何學習、生活、受到什麼影響，以及這些創作如何與城市文化及社會脈絡相互交織。

對後藤哲也而言，觀看台灣設計的起點，可以追溯至聶永真、王志弘等較早一代設計師，從設計介入公共議題，到漢字、日文與出版設計之間的重新詮釋，都讓他看見台灣平面設計與社會、文化之間緊密的連結。後藤哲也表示：「台灣的年輕世代設計師，常有機會直接參與政府、公共及大型文化活動的主視覺，展現出個人工作室與公共性高度對話的獨特動能。」而對毛灼然來說，他則認為：「風格極其多元且不受拘束。正如展覽主視覺所呈現的，我們大膽運用了呼應台灣『廟宇、夜市、煙火』等在地生活風景的強烈色彩組合，精準體現了當代台北新生代設計不墨守成規、敢於碰撞與實驗的視覺能量。」

《C-GRAPHIC/TAIPEI》由策展人毛灼然（Javin Mo）與後藤哲也（Tetsuya Goto）共同策展，展覽主視覺以繁體中文「台北」為核心，汲取城市街景、夜市與廟宇等在地文化的色彩靈感。圖／後藤哲也、毛灼然提供

從京都移師台北｜讓「觀看台北」重新回到城市現場

《C-GRAPHIC/TAIPEI》展覽首度跨出日本，首站即選擇台北作為落腳處，並非將原有內容原封不動地移植，而是重新回到這座曾經被「觀看」的城市，讓展覽內容更加多元豐富。台北站除原有10組設計師外，進一步擴充至15組，透過不同世代、文化背景與創作方法的交會，呈現更加豐富多元的設計樣貌。展覽不僅呈現了當代台北平面設計的多元創作光譜，也讓觀眾能從不同視角，理解設計如何回應城市文化、社會議題與日常生活，並深入認識當代創作者在不同媒介與領域之間持續探索的實踐樣貌。

展覽主視覺亦呼應這座城市的獨特性，特別以「台北」二字的繁體字型為核心，並於在地街道招牌、夜市、廟宇、煙火等日常景象取得色彩靈感，將城市中熟悉甚至容易被忽略的視覺元素，轉化為鮮明的設計語言，當作品從京都再次回到設計師所生活的台北，創作者本身也自然成為這場「觀看」的一部分。

從台北看向世界｜《gggBooks》世界設計典藏與AGI國際陣容齊聚

除了聚焦台北當代平面設計，本次展覽也將觀看視角從台北延伸至世界，展出近40冊由公益財團法人DNP文化振興財團出版的《gggBooks》（World Graphic Design Series／世界平面設計系列）。《gggBooks》系列迄今已累積發行147輯，被譽為一座「微型畫廊」，精選收錄了日本及海外頂尖平面設計師的代表作，匯集充滿獨特個性的視覺內容。本次展覽是台灣首次有系統、大規模地展出此系列叢書，讓觀眾除了能欣賞台灣平面設計師的作品外，也能透過這些書頁窺見世界的設計脈動。

本次策展及參展陣容中，更匯聚多位國際平面設計聯盟 AGI（Alliance Graphique Internationale）會員。AGI 於1952年成立於巴黎，被視為國際平面設計界極具代表性的專業聯盟，會員須經現任成員推薦、審查及投票通過，70多年來全球僅有約500位設計師獲選。此次策展人毛灼然，以及參展設計師葉忠宜、HOUTH何婉君、洪彰聯皆名列其中；在台灣目前僅10位正式會員的情況下，本展即集結其中3位台灣會員，展現2020年代台北平面設計在國際設計脈絡中的能見度與創作實力。

展覽特別展出近40冊由公益財團法人 DNP 文化振興財團出版的《gggBooks》世界平面設計系列，透過日本與國際設計師的代表作品，帶領觀眾探索世界平面設計的創作脈絡。圖／後藤哲也、毛灼然提供

從展覽走向交流｜台日設計對話持續發生

《C-GRAPHIC/TAIPEI》從出版、京都首展一路來到台北，持續將設計作為不同城市與文化之間相互理解的媒介。10月10日亦將舉辦開幕特別講座，邀請 DNP 文化振興財團 ddd 畫廊策展人森﨑陵子（Takako Morizaki）、日本編輯室賀清德（Kiyonori Muroga）來台，與毛灼然、後藤哲也及台灣參展設計師展開交流，從平面設計檔案、編輯與策展，到台灣設計師與日本的創作經驗，延續這場從京都開始、回到台北後仍持續發生的設計對話。

展期間亦規劃一系列設計講座，10月9日《這些品牌，為什麼要用這一張紙？》由恆成紙業林芷湲與銀禾作業銀子奇，從國際品牌包裝與商業案例，拆解設計概念如何轉化為紙材選擇；10月23日《不只是平面設計：跨界與實踐》則集結謝昕妮、O.OO™、牛子齊、何庭安及楊喬然等參展創作者，分享如何從平面設計跨足視覺藝術、出版、陶藝、專案管理、跨國協作與教學等不同領域；11月1日《文字與圖像：字體設計的當代語境》則邀集 HOUTH、形容事物所、田修銓、蔡佳豪等設計團隊與創作者，並由楊維綸、洪彰聯加入對談，從展覽識別、書籍裝幀、品牌包裝到公共設計，探索文字如何在不同媒介中成為當代視覺語言。從展覽現場到系列講座，《C-GRAPHIC/TAIPEI》不只呈現設計的最終成果，也希望進一步打開作品背後的思考、材料與實踐過程，讓觀眾從「觀看設計」走向理解設計如何真正發生。

《C-GRAPHIC/TAIPEI》展覽特別規劃「設計小賣所」，精選參展設計師相關出版品與設計商品，讓觀眾將台北平面設計的創作能量延伸至日常生活。圖／後藤哲也、毛灼然提供

「潮玩藝｜城市馬戲」NOKE 週年慶活動週週精彩

《C-GRAPHIC/TAIPEI》台北站為2026 NOKE週年慶「潮玩藝｜城市馬戲」熱鬧揭幕，後續眾多精彩活動接力登場。NOKE 週年慶《城市馬戲》每週分為電影院和劇場演出，連續兩個週六《城市馬戲電影院》— 一場馬戲 × 一部電影，帶來感官上的雙重享受！10.17 MR.YES 小丑劇團《葉爸爸與葉霏霏》× 電影《大娛樂家》；10.24 鬼才魔術師黃柏翰 × 電影《頂尖對決》。週日《城市馬戲劇場》接續登場，兩大豪華陣容 × 精彩華麗演出！10.18 由台灣社會馬戲代表團隊「馬戲之門」帶來經典作品《紳士馬戲》，以雜耍、特技與互動演出，展現優雅又充滿驚喜的紳士魅力；10.25 米特動物樂園的《薩克歷險記》，運用音樂、劇場與想像力交織成一場奇幻冒險！城市裡最夢幻的馬戲時刻即將在 NOKE 登場！透過表演、魔術、音樂與電影等不同形式，讓藝術與娛樂走進城市日常，在整個十月展開一場屬於 NOKE 的「城市馬戲」。

台北站參展設計師／團隊：

形容事物所 adj.everything（蔡東宏、許琇鈞）、一步工作室 (a) step（田修銓）、ddd.pizza（張溥輝）、Echo Yang（楊維綸）、Elf-19（洪彰聯）、圭島設計（Fertile Island Design／蔡佳豪）、HOUTH（何婉君、黃紀滕）、ONE.1O Society（牛子齊）、O.OO™（盧奕樺、劉昱賢）、OU Design Lab（王怡琴）、卵形（Oval graphic／葉忠宜）、Sung Cheng Chieh（宋政傑）、Sydney Sie（謝昕妮）、TINGANHO.INFO（何庭安）及 Yang Qiao Ran（楊喬然）。(依團隊／設計師名稱排序)

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展覽資訊

展期｜2026年10月8日－11月9日

時間｜週日－週四 11:00–21:30；週五－週六 11:00–22:00

地點｜NOKE 忠泰樂生活 3F Uncanny｜台北市中山區樂群三路200號 (捷運劍南路站)

票價｜NT$100（限 Uncanny 現場購票）

免票｜

NOKE 會員｜註冊／登入即可獲贈免費入場票券 2 張。

學生（限週一到週五）｜憑註冊章之有效學生證正本或有效之當學期在學證明。

忠泰美術館｜出示「藤本壯介建築展：原初．未來．森」票根（紙本票或電子票）。

國家兩廳院｜出示「2026 秋天藝術節」票根（紙本票或電子票）。

12 歲以下兒童及身心障礙者及其陪同者 1 名。

合作夥伴指定資格者。

※ 最後售票與入場時間｜週日至週四 21:00、週五至週六 21:30。

※ 免票資格須出示相關證明，經現場確認後入場，詳細請見 NOKE 官網展覽頁面。

※ 主辦單位保留活動內容、票價、入場及免票規則之調整與最終解釋權。如遇特殊情況，相關資訊以現場公告為準。

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展覽團隊

共同主辦｜NOKE 忠泰樂生活、明日製作所

合作夥伴｜公益財團法人DNP 文化振興財團

策展與設計｜毛灼然 Javin Mo、後藤哲也 Tetsuya Goto

展場空間｜Uncanny

展場設計｜真空通信 Made in void Studio

指定顯示器｜Sony

微噴輸出｜Avocado

文化夥伴｜忠泰美術館 Jut Art Museum、國家兩廳院

支持機構｜TDRI 台灣設計研究院

活動夥伴｜恆成紙業 AUSPIC PAPER

旅宿夥伴｜台北美福大飯店、台北時代寓所、金普頓大安酒店、維多麗亞酒店、賦樂旅居

媒體協力｜翁氏工作室 Studio Weng

關於明日製作所

成立於 2019 年，明日製作所是一間以「A Better Tomorrow」精神為生活美學、文化價值及明日想像的企劃、策展與營運團隊，在藝術、共創、實驗的基礎上，持續聚焦未來城市思考，發展出回應時代的新型態事業。