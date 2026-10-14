韓劇男神朴寶劍10月16日驚喜來台 為The North Face站台粉絲準備好

韓星朴寶劍本周驚喜來台， The North Face特別邀請韓國人氣演員朴寶劍來台，本周五10月16日現身品牌台北101門市，擔任「2026 NUPTSE新品記者會－NUPTSE MEETUP」活動嘉賓。

以《請回答1988》、《雲畫的月光》、《青春紀錄》、《苦盡柑來遇見你》、《健將聯盟》等人氣韓劇深受觀眾喜愛的朴寶劍，憑藉細膩自然的演技與溫暖親切的形象，有著廣大粉絲支持。同時朴寶劍為The North Face韓國代言人，這次來台是為了慶祝The North Face經典Nuptse羽絨外套誕生35周年，以及新品發表會。

Nuptse羽絨外套自1992年問世，從高山探索走進城市街頭，是橫跨戶外機能、時尚與潮流文化的經典單品。此次迎來35周年重要時刻，The North Face持續以創新設計賦予經典全新樣貌，同時邀請朴寶劍親自演繹Nuptse的多元風格魅力。