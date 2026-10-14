快訊

陸方披露曹興誠弟弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨分裂行徑

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聽新聞
0:00 / 0:00

韓劇男神朴寶劍10月16日驚喜來台 為The North Face站台粉絲準備好

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓星朴寶劍本周五10月16日驚喜來台，出席The North Face新品發表。圖／The North Face提供
韓星朴寶劍本周五10月16日驚喜來台，出席The North Face新品發表。圖／The North Face提供

韓星朴寶劍本周驚喜來台， The North Face特別邀請韓國人氣演員朴寶劍來台，本周五10月16日現身品牌台北101門市，擔任「2026 NUPTSE新品記者會－NUPTSE MEETUP」活動嘉賓。

以《請回答1988》、《雲畫的月光》、《青春紀錄》、《苦盡柑來遇見你》、《健將聯盟》等人氣韓劇深受觀眾喜愛的朴寶劍，憑藉細膩自然的演技與溫暖親切的形象，有著廣大粉絲支持。同時朴寶劍為The North Face韓國代言人，這次來台是為了慶祝The North Face經典Nuptse羽絨外套誕生35周年，以及新品發表會。

Nuptse羽絨外套自1992年問世，從高山探索走進城市街頭，是橫跨戶外機能、時尚與潮流文化的經典單品。此次迎來35周年重要時刻，The North Face持續以創新設計賦予經典全新樣貌，同時邀請朴寶劍親自演繹Nuptse的多元風格魅力。

朴寶劍 韓劇 男神

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

信義商圈周年慶大戰本周開打 不只折扣戰更要搶新世代話題

影／孝琳金門開唱捧高粱酒超吸睛 清唱6首歌寵粉網友讚金酒賺到

中職／參加粉絲婚禮牽花童進場！李多慧：韓國比較正式、台灣像派對

捷克摩瑟水晶巡迴展登場 國際雕刻大師現身台中大遠百

相關新聞

去冰補奶+15元引爆星巴克之亂！特大杯變半杯掀退坑潮 官方4字回應了

台灣星巴克自2026年10月12日起調整客製化服務收費標準，其中一項「去冰、少冰補奶類或飲料需加收15元」引爆軒然大波，有消費者發現不加價的特大杯飲料直接變半杯，好像是在喝別人喝剩的。對此，統一集團針對旗下星巴克的收費新制，...

茹絲葵秋季限定套餐登場！經典牛排搭蒜香田螺 大直店融合藝術饗宴

源自美國紐奧良的經典牛排館「茹絲葵」（Ruth's Chris Steak House），在延續品牌經典風味之際，也為秋季餐桌增添新意。自10月16日起，茹絲葵推出季節限定套餐，從法式風味前菜、經典牛排到當令甜點，融入季節食材與紐奧良飲食文化，呈現兼具傳統底蘊與當季特色的料理組合。除餐點更新，大直店也迎來攝影藝術家李國民的代表作品《一癡三十年》，讓藝術創作與品牌三十餘年的經營歷程，在餐廳空間中相互呼應。

福勝亭「豬排定食」現省62元、2006出生者送茶碗蒸！賴山嶼新湯底上桌

連鎖豬排丼飯「福勝亭」慶20週年，即日起至10月24日推出「20週年大回饋」，人氣「開運豬排定食」原價230元，優惠價168元，現省62元。

韓劇男神朴寶劍10月16日驚喜來台 為The North Face站台粉絲準備好

韓星朴寶劍本周驚喜來台， The North Face特別邀請韓國人氣演員朴寶劍來台，本周五10月16日現身品牌台北101門市，擔任「2026 NUPTSE新品記者會－NUPTSE MEETUP」活動嘉賓。

扭轉愛馬仕包染紅酒輿論！富錦樹客服關鍵2攻防 網讚：神助攻應加薪

近日因一個價值93萬元的愛馬仕包疑遭紅酒弄髒，引發富錦樹餐飲集團與「苗懂」執行長苗安妮之間的賠償爭議。隨著富錦樹公開客服通話錄音，雙方對於污漬發生時間及責任歸屬的爭議再度成為焦點。

「勝算為0！」貴婦告富錦樹恐難贏 律師曝最佳策略：價值逾93萬

富錦樹餐飲集團旗下燒肉餐廳「USHIGORO S.」近日爆出消費糾紛，苗姓女子苗安妮控訴，服務人員倒酒時不慎將紅酒濺到她價值93萬元的愛馬仕包，造成損失。不過，業者隨後公開店內監視器畫面及雙方通話錄音，反駁事發時並無服務生進入包廂倒酒，讓事件持續延燒。對此，楊姓律師從法律角度分析，苗女的勝算幾乎是0，扣掉律師費及時間成本，根本划不來，律師也提出1策略「價值絕對超過區區93萬元」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。