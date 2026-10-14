Club Med線上旅展開跑！石垣島含機票2.82萬起 2027暑假早鳥最低6折

想趁寒假、春節出國度假，又不想花太多時間轉機、規劃交通與行程，可提早鎖定全包式海島假期。Club Med即日起至10月31日推出線上旅展，主打日本石垣島、印尼民丹島及泰國普吉島三大度假村，住宿、餐飲、交通或指定船票及多元活動依方案整合，最低每人2萬多元起。

此外，2027年暑假行程同步開賣，馬來西亞沙巴婆羅洲及日本北海道等度假村祭出早鳥最低6折優惠，搶攻家庭旅遊市場。

●石垣島含機票5天4夜2.82萬元起 冬季直飛更省時

台灣飛往石垣島航程約55分鐘，隨著台灣虎航石垣島航線延伸至冬季營運，除了台北直飛，也增加高雄直飛選擇。

Club Med表示，內部數據顯示，預訂2027年1至6月出發石垣島的旅客訂單人數，較去年同期成長5倍，其中近七成為家庭客。冬季石垣島平均氣溫約15至20度，適合安排島嶼自然探索、三線琴及沖繩舞蹈等文化體驗，夜間還可參加觀星活動。

此次線上旅展推出石垣島5天4夜全包式假期，含機票每人2萬8,200元起，適合想縮短交通時間、兼顧度假與休息的旅客。實際航班、出發日期及價格依訂購方案為準。

●民丹島4天3夜2.23萬元起 新加坡、海島一次玩

想一次安排城市觀光與海島度假，可考慮印尼民丹島。

Club Med此次推出4天3夜全包式假期，每人2萬2,300元起，包含新加坡至民丹島船票，以及度假村住宿、餐飲與多元活動。

民丹島度假村2026年完成客房升級，並推出「Amazing Family! Hub」，串聯室內遊戲空間與戶外戲水設施，增加親子旅客的活動選擇。旅客可先在新加坡安排購物、美食及城市觀光，再搭船前往民丹島，享受海島度假氛圍，適合希望在短天數內結合兩種旅遊體驗的家庭。

●普吉島5天4夜3.07萬元起 家庭綠洲區主打親子度假

冬季想避寒，也可選擇泰國普吉島。Club Med普吉島於2025年底完成全面升級，打造主打親子客群的「家庭綠洲區」，設有家庭戲水區及點心吧台等設施，讓大人與孩子都能享受度假時光。

根據Club Med內部旅客調查，普吉島旅客回訪意願近七成。此次線上旅展推出5天4夜食宿全包假期，每人3萬700元起，適合想安排暖冬海島行程、享受度假村設施的旅客。

●2027暑假行程同步開賣 北海道、沙巴早鳥最低6折

除了寒假與春節行程，Club Med也同步開放2027年暑假預訂，主打日本北海道Kiroro Grand、Tomamu，以及全新開幕的馬來西亞沙巴婆羅洲度假村，旅展期間預訂可享全包式假期最低6折優惠。

Club Med線上旅展至10月31日，詳細優惠、適用出發日期及訂購條件，可至Club Med台灣官網查詢。

Club Med線上旅展搶攻寒假春節旅遊商機，日本石垣島冬季全包式假期含機票每人28,200元起。圖／Club Med提供

Club Med日本北海道Kiroro Grand暑假行程開賣，全包式假期最低6折起。圖／Club Med提供