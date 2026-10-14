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星巴克「去冰加價」挨轟之際！小熊維尼100周年聯名登場 12款萌物開搶

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
「小熊維尼雙層玻璃TOGO冷水杯」則以透明杯身搭配蜂蜜棒造型吸管，讓熟悉的小熊維尼陪伴每一次舉杯。圖/星巴克提供
「小熊維尼雙層玻璃TOGO冷水杯」則以透明杯身搭配蜂蜜棒造型吸管，讓熟悉的小熊維尼陪伴每一次舉杯。圖/星巴克提供

星巴克近日因飲品客製化收費新制引發熱議，去冰補滿須加價15元、特大杯去冰被指只剩半杯等話題，在社群持續延燒。值此消費者熱議新制之際，星巴克另一波話題新品也將登場，攜手迪士尼推出小熊維尼100周年限定聯名系列，從蜂蜜意象杯款到角色造型生活小物，共推出12款商品，10月19日起開放星禮程會員搶先購，10月20日於全台門市及線上門市正式上市。

2026年適逢《Winnie-the-Pooh》原作問世100周年，星巴克以小熊維尼與百畝森林為靈感，將這個陪伴不同世代成長的經典角色，融入日常咖啡與生活用品設計，從維尼最愛的蜂蜜出發，延伸出兼具童趣與收藏特色的限定系列。

●蜂蜜罐、蜂巢造型成亮點 維尼粉絲鎖定杯款

這次系列最具辨識度的設計，莫過於小熊維尼與蜂蜜的經典組合。「小熊維尼馬克杯」以溫暖黃色搭配立體蜂巢造型，將維尼最愛的蜂蜜罐意象化為杯款設計；隨行杯則融入蜂蜜元素，讓日常喝咖啡、喝水也多了幾分童趣。

「小熊維尼蜂蜜TOGO冷水杯」容量710毫升，售價1,000元；「小熊維尼馬克杯」容量355毫升，售價850元。此外，系列還有雙層玻璃TOGO冷水杯、旋轉TOGO冷水杯、不鏽鋼杯與水壺等選擇，從居家使用到外出隨行，都能找到不同用途的款式。

●不只杯子！Bearista換上維尼、跳跳虎造型

除了杯款，這次聯名也將百畝森林的角色延伸至生活配件，包括小熊維尼造型收納袋、裝扮組及手機掛繩等。其中，星巴克Bearista熊寶寶換上小熊維尼、小豬、屹耳與跳跳虎等經典角色造型，讓喜歡不同角色的粉絲有更多收藏選擇。

手機掛繩及收納袋則為日常用品增添角色特色，不論是自己收藏或挑選禮物，都能把百畝森林的可愛元素帶在身邊。

●10月19日會員搶先購 12款商品正式開賣時間一次看

Winnie the Pooh + STARBUCKS限定聯名系列共推出12款杯款與生活用品，星禮程會員可於10月19日搶先購買，10月20日起全台星巴克門市及線上門市正式上市。首兩日部分購買流程採號碼牌及限購規定，實際販售品項與數量依官方公告及各門市庫存為準。

「小熊維尼馬克杯」以溫暖黃色與立體蜂巢造型，為一個人的咖啡時光增添童趣。圖/星巴克提供
「小熊維尼馬克杯」以溫暖黃色與立體蜂巢造型，為一個人的咖啡時光增添童趣。圖/星巴克提供

百畝森林的溫暖也從咖啡杯延伸到每天的生活。系列同步推出「小熊維尼造型收納袋」、「小熊維尼裝扮組」與充滿開箱驚喜的「小熊維尼手機掛繩」等生活用品。圖/星巴克提供
百畝森林的溫暖也從咖啡杯延伸到每天的生活。系列同步推出「小熊維尼造型收納袋」、「小熊維尼裝扮組」與充滿開箱驚喜的「小熊維尼手機掛繩」等生活用品。圖/星巴克提供

系列同步推出「小熊維尼裝扮組」。圖/星巴克提供
系列同步推出「小熊維尼裝扮組」。圖/星巴克提供

系列同步推出「小熊維尼裝扮組」，讓熟悉的Bearista化身小熊維尼（Winnie the Pooh）、小豬（Piglet）、屹耳（Eeyore）與跳跳虎（Tigger）等經典角色。圖/星巴克提供
系列同步推出「小熊維尼裝扮組」，讓熟悉的Bearista化身小熊維尼（Winnie the Pooh）、小豬（Piglet）、屹耳（Eeyore）與跳跳虎（Tigger）等經典角色。圖/星巴克提供

小熊維尼 星巴克 迪士尼

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