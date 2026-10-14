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饗食天堂南部3店限定！麵包蟹、碳烤牛小排吃到飽

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
饗食天堂搶攻南台灣吃到飽市場，針對台南、高雄三家門市推出地區限定「海陸雙饗」活動。圖／聯合報系資料照片
饗食天堂搶攻南台灣吃到飽市場，針對台南、高雄三家門市推出地區限定「海陸雙饗」活動。圖／聯合報系資料照片

饗賓集團旗下Buffet品牌「饗食天堂」搶攻南台灣吃到飽市場，針對台南、高雄三家門市推出地區限定「海陸雙饗」活動，即日起至11月30日止，平日午餐及晚餐時段加碼供應「麵包蟹」與「碳烤牛小排」兩大菜色，鎖定喜愛海鮮及肉品的消費族群，以限定菜色吸引南部消費者平日聚餐。

饗食天堂表示，此次海陸雙饗活動以海鮮與肉品雙主打，海鮮選用肉質飽滿的麵包蟹，透過蒸煮方式保留蟹肉鮮甜與細嫩口感；肉品則推出帶骨牛小排，經高溫炙烤呈現外層焦香與肉汁風味，讓消費者一次享用海陸兩種不同風味的料理。

此次活動僅限南台灣三家指定門市，分別為台南西門店、高雄三多店及高雄夢時代店，供應期間至11月30日，且僅限平日午餐及晚餐餐期，假日不適用。

除了南部限定菜色，饗食天堂全台門市目前也同步推出「秋旬海味盛典」，以秋季海鮮料理為主題，提供多道當令菜色，持續豐富Buffet餐檯選擇。

饗食天堂透過南部限定菜色與全台秋季主題活動雙軌並進，強化不同地區門市的餐飲特色，並以麵包蟹、碳烤牛小排等具吸引力的食材，搶攻秋冬聚餐及平日用餐商機。

饗食天堂 麵包 吃到飽

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