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彷彿冬日精靈！香奈兒202香奈兒雪境聖誕假期限量系列美極了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供
瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供

迎接冬日溫馨節慶，香奈兒（CHANEL）推出「2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列」，10月16日起在指定櫃點及線上美妝精品店上市。限量系列設計靈感源自香奈兒女士1930年代與摯友在瑞士聖莫里茲（St. Moritz）度假的浪漫時光，將阿爾卑斯山的清冷雪景、日光折射與室內暖木色調注入彩妝與香氛中，重現高山滑雪假期的頂級奢華氛圍。

今年品牌特別邀請好萊塢女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）魅力演繹，展現宛如冷風輕拂後的自然紅潤與巴黎優雅風采。全系列亮點包含刻印別緻雪峰圖騰的「雪境假期頰彩盤#749粉嶺」、打造陽光映雪熠熠光感的「亮采盤#428雪光」，以及微閃璀璨的「四色眼影#39金棕」。每款限定彩妝皆附贈點綴金邊的雪白收納套，營造被白雪溫柔包覆的極致質感。

其他限量色選則包括#462冰光與#464星耀兩色晶凍光潤唇釉，#52幻玫、#72仙紅、#68永恆三色香奈兒珍藏31號唇膏，#445皓白與#447晶耀兩色時尚釉光指甲油，以及奢華晶燦亮采露和#554耀金色精確持久眼線液筆。

香氛迷關注的限定款則有「N°5典藏隨行香水」與「摩登COCO隨行香水」穿上全新奢華鏈帶配飾與雪屋吊飾，能如珠寶般配戴於手腕；香奈兒之水系列亦推出限定禮盒與全新「巴黎-聖莫里茲」香氣，以麝香琥珀與梨子果香交織出冬日暖意。從精緻彩妝到隨身香氛，為今年聖誕假期帶來最迷人的法式夢幻儀式感。

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

香奈兒之水系列巴黎–聖莫里茲淡香水。圖／香奈兒提供
香奈兒之水系列巴黎–聖莫里茲淡香水。圖／香奈兒提供

瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供
瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供
瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供

瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供
瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供

香奈兒奢華晶燦亮采露。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華晶燦亮采露。圖／香奈兒提供

香奈兒藍色男性香水。圖／香奈兒提供
香奈兒藍色男性香水。圖／香奈兒提供

瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供
瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供
瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

香奈兒雪境假期摩登COCO珠光身體煥亮油。圖／香奈兒提供
香奈兒雪境假期摩登COCO珠光身體煥亮油。圖／香奈兒提供

香奈兒雪境假期香奈兒之水禮盒6x15ml。圖／香奈兒提供
香奈兒雪境假期香奈兒之水禮盒6x15ml。圖／香奈兒提供

香奈兒 彩妝 阿爾卑斯山

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