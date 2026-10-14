彷彿冬日精靈！香奈兒202香奈兒雪境聖誕假期限量系列美極了

迎接冬日溫馨節慶，香奈兒（CHANEL）推出「2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列」，10月16日起在指定櫃點及線上美妝精品店上市。限量系列設計靈感源自香奈兒女士1930年代與摯友在瑞士聖莫里茲（St. Moritz）度假的浪漫時光，將阿爾卑斯山的清冷雪景、日光折射與室內暖木色調注入彩妝與香氛中，重現高山滑雪假期的頂級奢華氛圍。

今年品牌特別邀請好萊塢女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）魅力演繹，展現宛如冷風輕拂後的自然紅潤與巴黎優雅風采。全系列亮點包含刻印別緻雪峰圖騰的「雪境假期頰彩盤#749粉嶺」、打造陽光映雪熠熠光感的「亮采盤#428雪光」，以及微閃璀璨的「四色眼影#39金棕」。每款限定彩妝皆附贈點綴金邊的雪白收納套，營造被白雪溫柔包覆的極致質感。

其他限量色選則包括#462冰光與#464星耀兩色晶凍光潤唇釉，#52幻玫、#72仙紅、#68永恆三色香奈兒珍藏31號唇膏，#445皓白與#447晶耀兩色時尚釉光指甲油，以及奢華晶燦亮采露和#554耀金色精確持久眼線液筆。

香氛迷關注的限定款則有「N°5典藏隨行香水」與「摩登COCO隨行香水」穿上全新奢華鏈帶配飾與雪屋吊飾，能如珠寶般配戴於手腕；香奈兒之水系列亦推出限定禮盒與全新「巴黎-聖莫里茲」香氣，以麝香琥珀與梨子果香交織出冬日暖意。從精緻彩妝到隨身香氛，為今年聖誕假期帶來最迷人的法式夢幻儀式感。

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

香奈兒之水系列巴黎–聖莫里茲淡香水。圖／香奈兒提供

瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供

瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供

香奈兒奢華晶燦亮采露。圖／香奈兒提供

香奈兒藍色男性香水。圖／香奈兒提供

瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

瑪格麗特庫利演繹2026香奈兒雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列形象。圖／香奈兒提供

香奈兒推出2026雪境聖誕假期限量彩妝與香氛系列。圖／香奈兒提供

香奈兒雪境假期摩登COCO珠光身體煥亮油。圖／香奈兒提供