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「勝算為0！」貴婦告富錦樹恐難贏 律師曝最佳策略：價值逾93萬

聯合新聞網／ 綜合報導
富錦樹公布監視器畫面，指出客人離開期間「並無服務人員進入包廂倒酒」。（取材自富錦樹集團聲明）
富錦樹公布監視器畫面，指出客人離開期間「並無服務人員進入包廂倒酒」。（取材自富錦樹集團聲明）

富錦樹餐飲集團旗下燒肉餐廳「USHIGORO S.」近日爆出消費糾紛，「苗懂」執行長苗安妮控訴，服務人員倒酒時不慎將紅酒濺到她價值93萬元的愛馬仕包，造成損失。不過，業者隨後公開店內監視器畫面及雙方通話錄音，反駁事發時並無服務生進入包廂倒酒，讓事件持續延燒。對此，網紅「黑心律師」楊律師從法律角度分析，苗女的勝算幾乎是0，扣掉律師費及時間成本，根本划不來，律師也提出1策略「價值絕對超過區區93萬元」。

楊律師13日晚間透過臉書粉專發文指出，若苗女提出刑事告訴，主張服務生的行為涉及《刑法》第354條毀損罪，必須注意該罪並不處罰過失行為，因此若只是因疏忽導致包包受損，並不符合該罪的處罰要件。至於民事求償部分，若依《民法》第184條主張過失侵權行為損害賠償，苗女則須先證明服務生確實有過失，以及該行為與包包受損之間存在因果關係。

除了刑事及民事求償，雙方先前的對話內容也可能成為爭議焦點。楊律師指出，從苗女公開的LINE對話截圖可見，餐廳曾表示，後續清潔費及運費將由業者承擔。若苗女依《民法》第737條主張雙方已成立和解契約，並要求餐廳履行承諾，業者則可能抗辯，當初承諾負擔費用的前提，是包包確實因服務生倒酒而受損。

楊律師分析，從業者公開的通話錄音來看，當時似乎沒有人親眼看見紅酒滴到包包；監視器畫面則顯示，苗女離開包廂上廁所期間，沒有服務生進入包廂倒酒。由此可證並非是「因服務生倒酒導致」，所以餐廳可以主張發生錯誤而撤銷這個和解契約，所以貴婦的勝算極低，低到幾乎是0。

楊律師表示，若苗女事前向他諮詢，他會提醒刑事告訴與民事求償可能面臨的法律障礙，目前看來勝算幾乎是趨近於0，就算贏了，扣掉律師費還有時間成本，根本划不來。他也提出最好的策略就是「不告＋主動跟餐廳提議下次消費打折＋貼文」，昂貴的餐廳打折後，下次消費可以省下幾千到幾萬，又能貼文塑造大方寬容的好形象，價值對貴婦而言絕對超過區區93萬。

目前苗安妮似已刪除所有臉書貼文，根據《東森新聞》報導，她表示已提告富錦樹餐飲集團，律師建議她暫不發言，因此不再多做回應。

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苗安妮 愛馬仕 富錦樹 紅酒 燒肉 餐廳 律師

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