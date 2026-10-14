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扭轉愛馬仕包染紅酒輿論！富錦樹客服關鍵2攻防 網讚：神助攻應加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
富錦樹餐飲集團與苗安妮之間的爭議持續延燒。圖為富錦樹台菜香檳大直店。圖／富錦樹提供
富錦樹餐飲集團與苗安妮之間的爭議持續延燒。圖為富錦樹台菜香檳大直店。圖／富錦樹提供

近日因一個價值93萬元的愛馬仕包疑遭紅酒弄髒，引發富錦樹餐飲集團與「苗懂」執行長苗安妮之間的賠償爭議。隨著富錦樹公開客服通話錄音，雙方對於污漬發生時間及責任歸屬的問題再度成為焦點。

錄音中，一名女性客服人員逐步確認苗安妮發現包包污漬的時間點及當時情況，不少網友聽完後大讚客服應對冷靜、提問有條理，甚至有人直呼「請幫客服人員加薪」。

攻防一／客服連環確認時間序！苗安妮親口稱「結完帳、上完廁所才發現」

錄音中，苗安妮一開始指稱「當天就是你們的服務生」，隨後強調自己已經結帳，包包上卻出現紅酒污漬。客服沒有直接認同對方的指控，而是逐步確認時間順序，詢問：「所以是因為妳要結帳的時候去廁所，回來的時候妳才發現，妳的皮夾上面是有被滴到的嗎？」苗安妮接著表示，當時四人已經用餐完畢、結完帳，她前往洗手間後才返回座位，並發現包包上有一滴明顯的紅酒。

客服接續確認相關細節，並提及店內人員曾反映，苗安妮可能將包包送回法國維修。整段對話中，客服並未直接承認是店員造成污漬，而是透過重複確認用餐、結帳及前往洗手間的時間點，將當事人的說法具體化。

網友因此稱讚客服反應冷靜、提問有條理，認為這種應對方式不僅避免直接陷入責任爭論，也有助於留下清楚的對話紀錄。

攻防二／客服一句「妳當下也在？」直擊關鍵！苗安妮坦言人在洗手間 同行友人未目擊經過

富錦樹客服與苗安妮的通話錄音中，另一段對話更引發網友關注。苗安妮表示，自己認為服務生若不慎將紅酒滴到包包上，理應會看到，因為包包就放在桌上。客服隨即追問：「我們服務生滴到的時候，妳那個時候當下也在？還是那時候妳剛好去廁所？」苗安妮直接回答：「我不在！我在洗手間。」客服接著再次確認她當時確實不在座位上，苗安妮則表示，自己回來後才看到包包上有紅酒污漬。

對話進一步聚焦在同行友人是否親眼目睹污漬形成的過程。苗安妮表示，當時一共四人，另外三人都看到了；客服隨即精準追問：「看到我的同事滴到妳的包包嗎？」苗安妮則回答：「沒有，他們沒有看到。」她隨後補充，大家看到的是包包上有紅酒污漬。這段問答也被網友認為是客服應對中相當關鍵的一步。

網友稱讚，客服沒有被「大家都看到了」這類說法帶著走，而是進一步釐清目擊者究竟看見了什麼，成功區分污漬存在的事實與污漬成因的推論。有人認為，這種提問方式相當機智，既沒有直接與顧客爭辯，也沒有在證據尚未明確前承認責任歸屬。

網讚客服：神助攻、請加薪

有網友表示，客服很順利地引導對方說出關鍵資訊，「完全聽得出來客服人員很順利地引導對方說出客服人員想聽到的話」、「真的是神助攻」，更有人認為，客服不僅沒有直接接受對方的假設，也謹慎處理責任歸屬，稱讚其應對得宜，建議替客服加薪。

也有網友將焦點放在證據上，認為若沒有目擊者或其他具體資料證明污漬確實由服務人員造成，就不應直接認定是店家責任。一名網友表示，自己不一定支持哪一方，但認為消費者爭取權益的同時，也應有相應證據支持指控；另有人指出，若要求店家賠償高達93萬元的精品，責任歸屬更應審慎釐清。

富錦樹 苗安妮 愛馬仕 客服

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