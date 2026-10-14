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去冰補奶+15元引爆星巴克之亂！特大杯變半杯掀退坑潮 官方4字回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
星巴克調整客製化收費，去冰補奶加15元等新規引發消費爭議。 路透
星巴克調整客製化收費，去冰補奶加15元等新規引發消費爭議。 路透

台灣星巴克自2026年10月12日起調整客製化服務收費標準，其中一項「去冰、少冰補奶類或飲料需加收15元」引爆軒然大波，有消費者發現不加價的特大杯飲料直接變半杯，好像是在喝別人喝剩的。對此，統一集團針對旗下星巴克的收費新制，經內部討論後決定對外「婉拒回應」。

星巴克收費新制之所以引發爭議，起因於日前一名網友自稱是一年消費破百杯的死忠顧客，他在Threads發文抱怨，指出星巴克推行去冰不補政策後，自己點了特大杯拿鐵去冰，拿到手卻驚見內容物「直接腰斬剩半杯」，讓他忍不住直問，「星巴克確定要這樣對主顧客嗎？」

此外，陸續也有其他網友在Threads指出，「星巴克這波操作，受牽連的都是第一線員工」，並表示親眼目睹在左營台鐵，看見一位先生跟星巴克店員抱怨公司遊戲規則，至於左營高鐵的兩家星巴克則是半位客人都沒有。

還有網友表示，今早7:36去星巴克點了一杯特大熱拿鐵，因為比較想喝溫的，所以點餐時請店員「直接加一點冰牛奶」就好，第一個店員當下很親切說可以，結果過了一會兒，另一位店員又走過來說，「公司現在新規定不行這樣做」，讓網友質疑難道現在連熱飲想調溫度也不行了嗎？

然而，也有網友提醒，這起事件唯一有爭議的點在於補滿容量的是咖啡、牛奶還是水，正常來說，應該是補水補到滿，因為冰塊=水，「所以補咖啡、補牛奶要加錢，這部分星巴克／統一完全沒有錯」。

台北市主任消保官林傳健強調，業者應在點餐前清楚告知去冰後的飲料份量及補奶費用，實際容量也不應明顯不合理。至於去冰剩半杯是否違法，仍須依商品標示、廣告及實際交付情況判斷。

根據星巴克官網最新公告，除了少冰／去冰補奶或飲料加收15元外，其他客製化項目也同步調整包括：

濃縮咖啡類：升級特選或多加1份濃縮咖啡，每份加收15元。

風味糖漿與醬料：蔗糖、榛果、香草、抹茶液、鮮奶油、可可碎片、星冰樂咖啡液等，每杯每項限1份，加收15元。

奶類更換：燕麥奶、杏仁堅果奶、豆奶、椰奶等，每杯加收20元；高蛋白雲朵則加收60元。

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