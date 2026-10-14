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貴婦93萬愛馬仕包染紅酒討公道 百靈果凱莉：心疼代表超出能力範圍了

聯合新聞網／ 綜合報導
富錦樹公布監視器畫面，指出苗安妮離開期間「並無服務人員進入包廂倒酒」。圖／擷自富錦樹集團Threads聲明
富錦樹公布監視器畫面，指出苗安妮離開期間「並無服務人員進入包廂倒酒」。圖／擷自富錦樹集團Threads聲明

化妝品公司「苗懂」執行長苗安妮近日用餐時，價值93萬元的愛馬仕包疑遭紅酒弄髒，因而與富錦樹餐飲集團各執一詞，相關賠償爭議持續延燒。

Podcast百靈果News創辦人之一「凱莉」，昨(13)日在臉書粉專「凱莉蹲下去」發文表示，對她而言，包包、衣服甚至車子都是消耗品，買來就是要使用，既然帶出門就有可能弄髒。她認為，物品弄髒固然會心疼，但若因此要求他人賠償一個全新的商品，「那是不是就代表這個東西的價值超出你的能力範圍了呢？」、「這麼捨不得的話，就把昂貴的包包衣服放在家裡供著就可以了」。

貼文曝光後，有網友認為，處理物品損害應考量實際情況與合理比例，不能動輒要求全額賠償；也有人主張，若雙方對責任及金額尚無法達成共識，可透過司法途徑處理，由法院依證據與相關規定判斷。

不過，也有網友不認同，指出物品是否屬於消耗品，與損害發生後應由誰負責，是兩回事。有人表示，追究責任是當事人的權利，不應因為物品昂貴，就直接認定對方的要求不合理；也有人以名車遭撞為例，不能單純以「東西本來就會弄髒或損壞」為理由，忽略實際責任歸屬。有網友認為，本案關鍵並非包包是否昂貴，而是目前證據是否足以證明污損由餐廳服務人員造成。

目前苗安妮似已刪除所有臉書貼文，根據《東森新聞》報導，她表示已提告富錦樹餐飲集團，律師建議她暫不發言，因此不再多做回應。

苗安妮 富錦樹 愛馬仕 紅酒 百靈果

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