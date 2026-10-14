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在家輕鬆吃！紅龍「煙燻起司雞塊」新登場　金車「沙茶石頭火鍋」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
紅龍新推出「煙燻起司雞塊」。圖／紅龍提供
紅龍新推出「煙燻起司雞塊」。圖／紅龍提供

懶得出門又想在家吃好料嗎？金車旗下品牌「my料理所」繼推出「胡椒豬肚火鍋湯底」與「濃雞白湯火鍋湯底」後，即日起再推出全新口味「沙茶石頭火鍋湯底」，以爆炒洋蔥提味並保留爆炒鍋氣，結合醇厚沙茶，帶來溫潤鹹香的滋味。同時內含豆腐，只需倒入鍋中，加入喜歡的火鍋食材即可快速開煮，每包適合2～3人享用，建議售價198元。

紅龍本季以「罪惡感美食」概念出發，推出2款特色新品。其中「煙燻起司雞塊」具有淡淡煙燻味，搭配討喜的起司，讓人享受豐富的層次滋味，每袋400公克，售價105元。

另款「焗香披薩派」採小份量長方形設計，可輕鬆單手享用。以奶香派皮搭配莫札瑞拉起司、切達起司與帕瑪森起司，造就入口的濃郁奶香。共計提供3種口味，包括「火腿起司」、「蘑菇燻雞」與「松露蕈菇」，每袋3入，售價180元。即日起至10月31日期間，凡於指定通路購買新品並參與社群活動，就有機會獲得SAMPO聲寶多功能氣炸電烤箱、氣炸鍋等贈禮。

金車旗下品牌「my料理所」推出全新口味「沙茶石頭火鍋湯底」。圖／金車提供
金車旗下品牌「my料理所」推出全新口味「沙茶石頭火鍋湯底」。圖／金車提供

紅龍推出「焗香披薩派」，共有三種口味可以選擇。圖／紅龍提供
紅龍推出「焗香披薩派」，共有三種口味可以選擇。圖／紅龍提供

沙茶 起司 火鍋

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