Apple拓展智慧家庭生態系！攜手LG、施耐德 攝影機、門鎖、溫控全包辦

Apple這次要打團體戰？今日除了Apple HomeView、HomePod mini 2，以及第4代Apple TV 4K之外，更宣布推出全新智慧家庭配件系列Apple Home Collection，攜手LG Electronics與Schneider Electric，推出涵蓋室內外攝影機、影像門鈴、智慧門鎖、智慧恆溫器及溫濕度感測器等產品，將iPhone與Apple「家庭」的整合體驗延伸至居家安全、出入管理與環境控制。全系列產品主打簡單設定、跨裝置整合與隱私保護，預計自12月起於指定國家陸續上市，部分產品則將於2027年初供貨，台灣上市計劃目前未定。

Apple Home Collection延續既有支援Apple「家庭」及Matter標準的智慧家庭生態系，進一步提升配件之間的整合程度。使用者只需透過iPhone輕點一下，即可完成配對，後續直接使用「家庭」app或Siri控制，不必額外下載應用程式或建立其他帳號，並可搭配相容的家庭中樞運作，讓不同裝置能透過自動化情境互相配合、串聯運作。

首波亮相的Apple Home Collection產品中，LG推出的4款攝影機最高支援2.5K解析度錄影，可辨識人物、熟悉的面孔、寵物、車輛及包裹。其中，影像門鈴採雙攝影機設計，泛光燈攝影機具備動態感應照明與彩色夜視功能，室內攝影機則會在家人返家時自動調整鏡頭，停止監控。搭配iCloud+可保存最長10天的事件錄影，並支援Apple Intelligence影片摘要與自然語言搜尋。

LG的智慧門鎖支援超寬頻技術，攜帶相容iPhone或Apple Watch接近門口即可自動解鎖，也可透過密碼或備用鑰匙開門，並能分享訪客權限、接收門未關妥的提醒。搭配影像門鈴，還可直接查看訪客並遠端解鎖。

另外，LG Electronics與Schneider Electric分別推出智慧恆溫器，搭配溫濕度感測器，可依據家中是否有人、休息或外出等情境自動調節室溫。在美國，符合資格的使用者還可透過潔淨能源建議，將空調與暖氣運作時間調整至電價較低、能源較潔淨的時段，提升能源使用效率。

只要在iPhone上輕點一下，即可輕鬆設定這些配件，而且一切都能透過「家庭」app管理，不需要另外下載app或建立帳號。圖／Apple提供

透過iPhone的裝置端智慧功能，「家庭」app的「適應性溫度」會依據家中是否有人、夜間準備休息或全家外出等情況，自動調整恆溫器設定。圖／Apple提供

Schneider Electric全新推出的智慧恆溫器，可搭配多種暖氣、通風與空調 (HVAC) 系統使用，無須手動排程，就能讓家中維持適宜的溫度。圖／Apple提供

LG的智慧門鎖運用超寬頻技術偵測使用者是否正接近門口，也能感應門的開啟、關閉或遭到異常操作的狀態。圖／Apple提供

Apple Home Collection配件採用簡約俐落的設計風格與優質材質，從安裝、調整方式，到融入居家空間後的外觀與觸感，每個細節都經過細心考量。圖／Apple提供