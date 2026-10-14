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有行旅帶領 從容走朝聖之路

經濟日報／ 本報訊
繼成功富士山登頂經驗後，有行旅再推出《從容聖途 西班牙朝聖之路》。圖／有行旅提供
繼成功富士山登頂經驗後，有行旅再推出《從容聖途 西班牙朝聖之路》。圖／有行旅提供

許多人渴望踏上西班牙朝聖之路（Camino de Santiago），卻常因體力疑慮或未知挑戰而躊躇不前。繼成功帶領意見領袖登頂富士山後，有行旅再次化身同行者，推出全新朝聖行程，在關鍵時刻推大家一把，跨越猶豫踏上靈魂之旅。

面對西班牙朝聖之路綿密的健行路線，有行旅以精選文化風景、風土美食與質感旅宿作為規劃重點。嚴選官方認證的101公里精華路段，分六日健行，並特別安排於每日最舒適的上午時段邁步；全程更配置雙領隊隨團與褓姆車隨行支援，兼顧安全與尊榮從容。

「富士山能，朝聖之路也能。」有行旅總經理何智綺表示，許多習慣掌控大局、不斷超越自我極限的決策者，在生活中同樣需要一段徹底卸下職務標籤、與內心深刻對話的空白時光。從巴塞隆納的人文鋪陳、庇里牛斯山與寬恕之峰的壯闊地景，到聖地牙哥大教堂的神聖儀式，有行旅以最懂企業家心境的安排，陪伴每位行者安心跨出第一步，在星之原野下收穫屬於自己的榮耀勳章。

有行旅《從容聖途 西班牙朝聖之路》13天11夜旅程，2027年6/15-6/27，報名請洽：02-8643-3905、8643-3959。詳細旅程，請瀏覽有行旅官網

西班牙 富士山 靈魂

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