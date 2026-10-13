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Apple HomeView可愛亮相！7吋螢幕內建Siri AI全方位升級智慧家庭生活

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
使用者可從一系列有趣的桌面中挑選，打造個人化HomeView，讓重要資訊一目了然，充分運用色彩鮮明的Liquid Retina顯示器。圖／Apple提供
使用者可從一系列有趣的桌面中挑選，打造個人化HomeView，讓重要資訊一目了然，充分運用色彩鮮明的Liquid Retina顯示器。圖／Apple提供

方方圓圓的造型比想像中還可愛！Apple宣布推出全新家庭中樞裝置Apple HomeView，以搭載Apple Intelligence的新一代Siri AI為核心，整合影音娛樂、視訊通話、個人資訊與智慧家庭管理功能，讓家庭成員能透過觸控或語音指令，輕鬆掌握居家大小事。新機配備7吋Liquid Retina顯示器，提供桌面與壁掛式兩種設計，並導入臉部辨識技術，依照不同使用者切換個人化內容，讓一台裝置同時滿足全家人的日常需求。

Apple HomeView採用鋁金屬機身，搭配7吋Liquid Retina顯示器與特製聲學系統，提供銀色、星光色、玫瑰粉色及太空灰色4款配色。桌面版本配備可調整傾斜角度的底座，適合放置於廚房檯面、床頭櫃或客廳邊桌；壁掛式版本則提供銀色與太空灰色，可搭配專屬配件安裝於玄關、走廊等空間，方便使用者隨時查看家庭資訊與控制智慧家庭設備。

HomeView可透過臉部辨識識別最多6位使用者，並自動切換至個人專屬主畫面，顯示各自的App與小工具。訊息、FaceTime、行事曆、提醒事項及尋找等內容可依使用者身分提供個人化體驗，同時保留共用相簿與音樂等家庭共享功能。

Apple HomeView的核心亮點，在於搭載由新一代Apple Intelligence與Apple晶片驅動的Siri AI。新版Siri具備更自然的對話能力、廣泛的世界知識，以及理解螢幕內容的能力，使用者可以直接詢問各類問題、探索音樂，或透過語音指令操作家庭設備。

搭配支援Apple Intelligence的iPhone或iPad使用時，Siri AI還能運用個人情境資訊，從訊息與行事曆中整理相關內容、跨App執行操作，並依照需求推薦Apple Music歌單，讓家庭中樞不再只是單純的控制面板，而是能協助處理日常事務的智慧助理。

在居家生活應用方面，HomeView可將網路食譜轉換為逐步操作指引，搭配免手動計時器與食材追蹤功能，成為廚房料理助手；FaceTime搭配「人物居中」功能，能在通話時協助維持人物入鏡；「廣播」功能則可向特定房間或全家傳送語音訊息。此外，使用者也能透過「尋找」查看親友分享的位置，或尋找iPhone、AirPods充電盒及配備AirTag的物品。

HomeView也將智慧家庭控制整合至單一介面，使用者可透過觸控或Siri AI語音指令查看攝影機即時畫面、調整燈光與恆溫器、控制門鎖及窗簾。Home Camera桌面最多可同時串流9個影像畫面，方便查看門口包裹、觀察寵物活動或掌握居家狀況。

搭配符合條件的iCloud+訂閱方案及相容攝影機，系統可透過智慧辨識技術辨識人物、熟悉的臉孔、寵物、包裹與車輛，並在有人抵達家門口時發出通知。HomeView亦支援煙霧與一氧化碳警報聲偵測，能透過iPhone、iPad或Apple Watch通知使用者，進一步提升居家安全。

Apple HomeView桌面版與壁掛式版本的海外售價均為299美元，在台灣的上市時間與正式售價尚未公布。

HomeView透過特製聲學系統，提供出色的聆聽體驗。圖／Apple提供
HomeView透過特製聲學系統，提供出色的聆聽體驗。圖／Apple提供

在HomeView開始的對話可以在Siri app中順暢地繼續，讓使用者可以在iPhone、iPad、Mac、Apple Watch或Apple Vision Pro上接續對話。圖／Apple提供
在HomeView開始的對話可以在Siri app中順暢地繼續，讓使用者可以在iPhone、iPad、Mac、Apple Watch或Apple Vision Pro上接續對話。圖／Apple提供

Apple HomeView結合Apple Intelligence與Siri AI，將娛樂、溝通聯繫及智慧家庭管理整合於一處。圖／Apple提供
Apple HomeView結合Apple Intelligence與Siri AI，將娛樂、溝通聯繫及智慧家庭管理整合於一處。圖／Apple提供

HomeView可透過臉部辨識識別最多6位使用者，讓每個人都能依照個人喜好，自訂「主畫面」上的app與小工具。圖／Apple提供
HomeView可透過臉部辨識識別最多6位使用者，讓每個人都能依照個人喜好，自訂「主畫面」上的app與小工具。圖／Apple提供

壁掛式HomeView有太空灰色和銀色可供選購，可使用Schneider Home專為此機型設計的3款壁掛配件安裝於牆上，將體驗延伸到更多地方。圖／Apple提供
壁掛式HomeView有太空灰色和銀色可供選購，可使用Schneider Home專為此機型設計的3款壁掛配件安裝於牆上，將體驗延伸到更多地方。圖／Apple提供

HomeView提供4種顏色選擇：銀色、星光色、玫瑰粉紅色和太空灰色。圖／Apple提供
HomeView提供4種顏色選擇：銀色、星光色、玫瑰粉紅色和太空灰色。圖／Apple提供

無論是使用FaceTime通話、查看食譜，還是免手動設定計時器，HomeView都能讓使用者輕鬆與他人保持聯繫，並處理居家大小事。圖／Apple提供
無論是使用FaceTime通話、查看食譜，還是免手動設定計時器，HomeView都能讓使用者輕鬆與他人保持聯繫，並處理居家大小事。圖／Apple提供

有了HomeView，使用者可以透過觸控或搭配Siri AI進行聲控，安全地管理自己的智慧家庭配件。圖／Apple提供
有了HomeView，使用者可以透過觸控或搭配Siri AI進行聲控，安全地管理自己的智慧家庭配件。圖／Apple提供

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