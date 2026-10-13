快訊

蘋果推「9大智慧家庭配件」！iPhone靠過去秒開門 智慧門鎖、攝影機來了

蘋果智慧家庭中樞HomeView真的來了！3新品開賣時間、定價、功能一次看

昔最強童星小彬彬曝「這部位壞死」 嘆近況：無法久站難接戲

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／開業24年！台北東區「不一樣乾麵」熄燈頂讓 粉絲不捨：我的愛店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
位於台北東區商圈的「不一樣乾麵」。記者陳睿中／攝影
位於台北東區商圈的「不一樣乾麵」。記者陳睿中／攝影

記憶中的味道又少一間！位於台北東區商圈的人氣麵店「不一樣乾麵」，近期驚傳已經熄燈頂讓，GOOGLE MAP營業狀態也已經改為「永久歇業」。隨著消息在網路曝光，許多網友也感到不捨，表示「哭出來，必須吃爆」、「高中在國父紀念館跳舞、長大在東區上班都會去吃…竟然收了…」。

擁有24年歷史的「不一樣乾麵」，店內提供有紅燒牛肉麵、XO醬乾拌麵、菊花蚌麵、蛤蜊多多麵、紅油抄手乾麵等多種餐點，也提供多款小菜，乃是許多台北東區上班族用餐的好去處，在GOOGLE MAP累積近千則評論，平均獲得4.6分。

雖然獲得消費者青睞，但近年不一樣乾麵多次在粉絲團反應缺工的情況，一度也因缺工問題調整營業時段或販售品項。依據頂讓的發文中指出，「無奈員工一直狀況不斷無法穩定，心真的很累。加上老闆健康不佳、老闆娘五十肩嚴重，雖然對這家店感情深厚，也是只能無奈出脫。」

歇業消息曝光後，許多粉絲覺得十分遺憾，表示「最喜歡的雙醬抄手成絕響」、「我本來還想年底回台北的時候吃的」、「OMG，很好吃欸」、「我的愛店，居然要頂讓掉了」。

東區 粉絲 台北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

赤峰街名店又少一間！14年「名古屋台所」熄燈 網不捨：人生第一份漢堡排

影／麵線太好吃學卡通「皮老闆」偷獨門秘方？阿伯致歉稱鬼迷心竅

哪個你最有感？2026十大漲價小吃

鶯歌旅遊必吃阿婆壽司？過來人曝2優勢：幾乎無對手

相關新聞

「全家」滿滿奶霜麵包新推紅豆、芋頭口味！場景積木「麵包店款」登場

迎接10月16日世界麵包日，全家便利商店滿餡麵包系列推出兩款「滿滿奶霜」新口味，將熟悉的紅豆、芋頭分別搭配輕盈奶霜，35元就能享受一口雙餡的滿足；便利商店場景積木系列更應景推出全家便利商店場景積木「麵包店款」，10月14日至11月10日購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件，即可加59元購得「麵包店款」積木1個，數量有限、售完為止。

Apple HomePod mini 2登場！5色選擇、聲波光暈 還可組成環繞音響系統

Apple今日發表新一代HomePod mini 2，除了推出粉紅色、綠色、藍色、白色與午夜色共5款配色，也進一步強化音訊體驗與智慧家庭應用。新機搭載Apple S10晶片，透過音訊運算技術優化音質，並新增「聲波光暈」燈光效果，讓揚聲器隨著音樂節奏與旋律變化呈現動態光影。此外，HomePod mini 2更可與新一代Apple TV 4K組成四揚聲器環繞音響系統，帶來更具沉浸感的家庭劇院配置，有感提升居家影音娛樂體驗。HomePod mini 2即日起開放預訂，建議售價4,790元，將於10月30日正式開賣。

Apple拓展智慧家庭生態系！攜手LG、施耐德 攝影機、門鎖、溫控全包辦

Apple這次要打團體戰？今日除了Apple HomeView、HomePod mini 2，以及第4代Apple TV 4K之外，更宣布推出全新智慧家庭配件系列Apple Home Collection，攜手LG Electronics與Schneider Electric，推出涵蓋室內外攝影機、影像門鈴、智慧門鎖、智慧恆溫器及溫濕度感測器等產品，將iPhone與Apple「家庭」的整合體驗延伸至居家安全、出入管理與環境控制。全系列產品主打簡單設定、跨裝置整合與隱私保護，預計自12月起於指定國家陸續上市，部分產品則將於2027年初供貨，台灣上市計劃目前未定。

蘋果推「9大智慧家庭配件」！iPhone靠過去秒開門 智慧門鎖、攝影機來了

蘋果 （Apple）在台灣時間10月13日晚上9點舉辦「歡迎回家（Welcome home）」的新品 發表會，除了推出全新智慧家庭中樞HomeView 、HomePod mini 2 ，以及新款2026 Apple TV 4K 等智慧家電產品外，另外還推出全新智慧家庭配件 系列「Apple Home Collection 」，是蘋果與LG Electronics及Schneider Electric攜手合作，共有室內與室外攝影機、恆溫器、溫度感測器、影像門鈴 及智慧門鎖 等9大新品。

Apple HomeView可愛亮相！7吋螢幕內建Siri AI全方位升級智慧家庭生活

方方圓圓的造型比想像中還可愛！Apple宣布推出全新家庭中樞裝置Apple HomeView，以搭載Apple Intelligence的新一代Siri AI為核心，整合影音娛樂、視訊通話、個人資訊與智慧家庭管理功能，讓家庭成員能透過觸控或語音指令，輕鬆掌握居家大小事。新機配備7吋Liquid Retina顯示器，提供桌面與壁掛式兩種設計，並導入臉部辨識技術，依照不同使用者切換個人化內容，讓一台裝置同時滿足全家人的日常需求。

獨／開業24年！台北東區「不一樣乾麵」熄燈頂讓 粉絲不捨：我的愛店

記憶中的味道又少一間！位於台北東區商圈的人氣麵店「不一樣乾麵」，近期驚傳已經熄燈頂讓，GOOGLE MAP營業狀態也已經改為「永久歇業」。隨著消息在網路曝光，許多網友也感到不捨，表示「哭出來 必須吃爆」、「高中在國父紀念館跳舞、長大在東區上班都會去吃…竟然收了…」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。