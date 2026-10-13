獨／開業24年！台北東區「不一樣乾麵」熄燈頂讓 粉絲不捨：我的愛店

記憶中的味道又少一間！位於台北東區商圈的人氣麵店「不一樣乾麵」，近期驚傳已經熄燈頂讓，GOOGLE MAP營業狀態也已經改為「永久歇業」。隨著消息在網路曝光，許多網友也感到不捨，表示「哭出來，必須吃爆」、「高中在國父紀念館跳舞、長大在東區上班都會去吃…竟然收了…」。

擁有24年歷史的「不一樣乾麵」，店內提供有紅燒牛肉麵、XO醬乾拌麵、菊花蚌麵、蛤蜊多多麵、紅油抄手乾麵等多種餐點，也提供多款小菜，乃是許多台北東區上班族用餐的好去處，在GOOGLE MAP累積近千則評論，平均獲得4.6分。

雖然獲得消費者青睞，但近年不一樣乾麵多次在粉絲團反應缺工的情況，一度也因缺工問題調整營業時段或販售品項。依據頂讓的發文中指出，「無奈員工一直狀況不斷無法穩定，心真的很累。加上老闆健康不佳、老闆娘五十肩嚴重，雖然對這家店感情深厚，也是只能無奈出脫。」

歇業消息曝光後，許多粉絲覺得十分遺憾，表示「最喜歡的雙醬抄手成絕響」、「我本來還想年底回台北的時候吃的」、「OMG，很好吃欸」、「我的愛店，居然要頂讓掉了」。