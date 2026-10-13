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Apple TV 4K第4代大升級！A19晶片效能翻倍 免拿遙控器就能呼喚Siri

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
使用者首度可用HomePod打造四揚聲器的環繞音響體驗。圖／Apple提供
使用者首度可用HomePod打造四揚聲器的環繞音響體驗。圖／Apple提供

Apple發表新一代Apple TV 4K（第4代），針對運算效能、家庭劇院音訊與智慧家庭控制全面升級。新機搭載A19晶片，CPU效能較上一代提升最多50%，GPU效能最高達上一代2倍，並首度內建遠距麥克風，讓使用者不必拿起遙控器，就能透過Siri操作影音內容與智慧家庭配件。Apple TV 4K（第4代）即日起開放預訂，建議售價9,900元，預計11月13日開始供貨。

新款Apple TV 4K內建3個遠距麥克風，使用者不必手持Siri Remote，就能透過語音搜尋節目、控制播放內容或探索新片。搭配回音抑制技術，即使影音正在播放，系統仍能辨識使用者的語音指令，降低背景音訊干擾。

遠距麥克風也讓智慧家庭操作更加直覺，使用者可透過Siri控制相容配件、開啟或關閉預設情境，無須中斷觀影。不過，相關功能的支援情況仍須視地區與語言設定而定。

新一代Apple TV 4K搭載A19晶片，CPU效能較上一代提升最多50%，GPU效能最高達上一代2倍，帶來更快速的介面導覽、更靈敏的操作反應與更流暢的動畫效果。晶片也加入專用AV1解碼器，提升高品質串流播放效率，同時減少頻寬用量。

全新Siri Remote新增「尋找」功能，可透過播放聲音協助定位遙控器，並支援「精確尋找」，幫助使用者不用總是在找不知道掉到哪個縫隙裡的遙控器。

新款Apple TV 4K支援搭配HomePod mini 2或HomePod（第2代）組成四揚聲器環繞音響系統，前方與後方各配置一對相同機型的揚聲器。系統可辨識各揚聲器在空間中的位置，並自動校準聲音播放時序與音量，提升聲音定位與包圍感，打造更具沉浸感的環繞音響體驗。

新款Apple TV 4K可作為Apple「家庭」的家庭中樞，支援遠端控制智慧家庭配件、自動化操作、訪客模式及HomeKit安全錄影。搭配相容的智慧門鈴，訪客通知可直接顯示在電視上，使用者能查看門口影像、與訪客交談，甚至控制相容門鎖。內建Wi-Fi與Thread網路技術，也讓裝置能連接並控制相容的智慧家庭配件。

娛樂方面，使用者可透過Apple TV app觀看Apple Original原創影集與電影，並使用Apple Fitness+進行居家健身，或透過Apple Arcade及App Store遊玩遊戲。新機也支援「接續互通相機」進行FaceTime通話，並可透過iPhone或iPad自訂iCloud照片顯示方式，建立個人化的回憶幻燈片秀與螢幕保護程式。

隱私方面，Apple TV 4K透過A19晶片的「安全隔離區」，將麥克風資料與系統其他部分分開處理，降低資料遭未授權存取的風險。HomeKit安全錄影影像則採端對端加密方式儲存，Apple無法存取。

Apple TV 4K（第4代）即日起開放預訂，建議售價9,900元，預計11月13日開始供貨。圖／Apple提供
Apple TV 4K（第4代）即日起開放預訂，建議售價9,900元，預計11月13日開始供貨。圖／Apple提供

Siri Remote新增「尋找」功能且支援「精確尋找」，也可播放聲音，讓使用者更容易找到遙控器。圖／Apple提供
Siri Remote新增「尋找」功能且支援「精確尋找」，也可播放聲音，讓使用者更容易找到遙控器。圖／Apple提供

透過「接續互通相機」，使用者可以直接在大螢幕上進行FaceTime通話。圖／Apple提供
透過「接續互通相機」，使用者可以直接在大螢幕上進行FaceTime通話。圖／Apple提供

Apple TV 4K是功能強大的家庭中樞，讓使用者無論身在何處，都能控制智慧家庭配件。圖／Apple提供
Apple TV 4K是功能強大的家庭中樞，讓使用者無論身在何處，都能控制智慧家庭配件。圖／Apple提供

透過Apple Fitness+，Apple TV 4K能將客廳化身為健身教室。圖／Apple提供
透過Apple Fitness+，Apple TV 4K能將客廳化身為健身教室。圖／Apple提供

使用者現在可以自訂iCloud照片在Apple TV上的顯示方式。圖／Apple提供
使用者現在可以自訂iCloud照片在Apple TV上的顯示方式。圖／Apple提供

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