Apple HomePod mini 2登場！5色選擇、聲波光暈 還可組成環繞音響系統

Apple今日發表新一代HomePod mini 2，除了推出粉紅色、綠色、藍色、白色與午夜色共5款配色，也進一步強化音訊體驗與智慧家庭應用。新機搭載Apple S10晶片，透過音訊運算技術優化音質，並新增「聲波光暈」燈光效果，讓揚聲器隨著音樂節奏與旋律變化呈現動態光影。此外，HomePod mini 2更可與新一代Apple TV 4K組成四揚聲器環繞音響系統，帶來更具沉浸感的家庭劇院配置，有感提升居家影音娛樂體驗。HomePod mini 2即日起開放預訂，建議售價4,790元，將於10月30日正式開賣。

新一代HomePod mini 2外型延續前代小巧的球形設計，搭載Apple S10晶片，運用先進音訊運算技術即時分析播放內容，動態調整音量、動態範圍及聲學表現，讓小巧機身也能呈現飽滿的360度音效。使用者可單獨播放音樂、將2部揚聲器配對成立體聲組合，也能串聯不同房間的揚聲器，享受多房間音訊體驗。

另一項升級，則是支援搭配Apple TV 4K（第4代）組成四揚聲器環繞音響系統，前方與後方分別配置兩部相同機型的HomePod或HomePod mini 2，系統能智慧辨識各揚聲器在空間中的位置，自動校準音訊播放時序與音量，讓聲音表現更符合實際空間配置。

此外，HomePod mini 2也能作為Mac的揚聲器，適用於觀賞電影、玩遊戲、FaceTime及其他視訊通話，讓桌面音訊不再侷限於電腦內建喇叭。此功能支援Wi-Fi 6E或更新規格的Mac，可搭配單部HomePod或立體聲配對使用。

除了音質升級，HomePod mini 2也新增「聲波光暈」功能，將揚聲器頂部的發光區域化為動態視覺畫布。播放音樂時，燈光會隨著旋律、低音與高音即時變化；「播放中」的歌曲專輯封面，會轉化為與音樂色調相呼應的燈光效果，每首歌都有獨特的視覺呈現。使用者也能選擇雨聲等音景，觸發專屬的動態燈光效果，營造放鬆、舒緩的氛圍。語音控制「聲波光暈」則須搭配已啟用Apple Intelligence的iPhone，並執行最新軟體版本。

更令人期待的則是HomePod mini 2在智慧家庭中的應用，使用者可透過Siri語音指令控制相容的連網配件，例如出門時關閉車庫門、睡前關閉燈光或降下窗簾，也能透過「家庭」app設定自動化操作與情境，一次控制多項設備。HomePod mini 2同時可作為家庭中樞，讓使用者在家中或外出時，都能透過iPhone上的「家庭」app安全管理智慧家庭配件。

「聲音辨識」功能可偵測煙霧或一氧化碳警報聲，並向使用者的iPhone、iPad及Apple Watch傳送通知。使用者也可透過「家庭」app聆聽家中動靜，或與家人交談。此外，HomePod mini 2也能與Apple Home Collection智慧家庭配件搭配，整合視訊門鈴與攝影機，並透過臉部辨識播報門口訪客身分；相關功能須搭配相容配件及HomeKit安全錄影等設定。

無論在家或外出，使用者都可以透過「家庭」app，搭配HomePod mini 2安全地控制智慧家庭配件。若偵測到煙霧或一氧化碳警報聲，「聲音辨識」會傳送通知至使用者的iPhone、iPad和Apple Watch。圖／Apple提供

HomePod mini 2可以成為Mac的預設揚聲器，無論是看電影還是FaceTime通話，都能帶來更開闊的音效表現。圖／Apple提供