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加了「整盒北海道海膽」！二本松「雲丹和牛宴」享7種海膽料理＋和牛
二本松餐飲集團旗下「二本松涮涮屋」本季以一整盒的北海道海膽為主角，推出期間限定「雲丹和牛宴」，能夠一次享受7款雲丹料理，還有日本和牛、當季海鮮等食材，帶來一場味覺盛宴。
「雲丹」在日文中即是「海膽」的意思。本次雲丹和牛宴套餐以「秋梨海葡萄雲丹豆腐」開場，將芙蓉豆府搭配北海道雲丹、海葡萄與秋梨佐醋凍，清爽鹹鮮。「剝皮辣椒F1和牛雲丹卷」選用炙燒薄切日本F1和牛，並捲入剝皮辣椒、北海道雲丹、魚子醬，能夠同時享受肉脂油香與海味交織的海陸享受，還帶著甜辣尾韻。
鍋物「北海道雲丹豆乳鍋．極上海鮮盛合」，使用昆布高湯、北海道豆乳與白味噌調和湯底，再加入北海道雲丹增添風味。搭配干貝、鮑魚、鮮魚、蛤蜊等海味食材與時蔬，風味溫潤。「和牛佐雲丹月見祕醬」精選日本近江和牛，經輕涮後搭配自製雲丹月見祕醬，凸顯和牛的細緻柔軟。
除此之外，套餐中還有「紫蘇雲丹揚」、「近江牛胭脂蝦雲丹釜醋飯」、「北海道鮮乳冰淇淋．雲丹海鹽最中」等不同品項，各有特色，全套9,880元。
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