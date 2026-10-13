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特製款TAG Heuer名表相伴！Max Verstappen喜獲職涯首個新加坡大獎賽
四屆F1世界冠軍、「荷蘭人」Max Verstappen日前在新加坡大獎賽日喜獲職業生涯的第250場出賽里程碑，不僅在衝刺賽率先衝線，更於排位賽奪下生涯第50座竿位；正賽中他成功將優勢轉化為勝局，以穩定節奏率先衝線，首度登上新加坡站最高頒獎台，也寫下個人的全新熱血紀錄。
自2015年踏入F1賽場以來，新加坡站始終是Max Verstappen未曾征服的高難度賽道，如今Verstappen終於突破個人紀錄，不僅為輝煌賽車生涯再添關鍵勝場，也進一步鞏固其在當代車壇的頂尖地位與宰制力。
再度迎接勝利時刻的Max Verstappen，在站上頒獎台時選擇了TAG Heuer泰格豪雅為其打造的Monaco雙追針計時腕表特別訂製款、與之共享榮耀，這只時計採用黑色DLC鈦金屬表殼搭配鮮明紅色細節，鏤空的雙秒追針計時機芯，以充滿速度感的設計語彙呼應賽道精神，9點鐘方向的計時小表盤並加以World Champion與四顆星星，象徵Max Verstappen四度稱霸F1一級方程式賽車的紀錄，並屬於車手限定的非賣款式。
源自1969年的TAG Heuer Monaco系列以經典方形表殼與經典藍色面盤最為長青，現代的高階系列則近一步融合輕量化且強悍的鈦金屬，搭配前衛的開放性鏤空面盤，呈現歷經近60年不變的熱血基因，基於歷史、進而改寫明日的風格樣貌。
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