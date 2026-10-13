快訊

16歲2度懷孕！地下偶像流產僅2個月再懷胎 自爆產後3個月分手變單親媽

無法自行脫身...嘉義57歲男遭電動門夾住胸頸 站立受困1個半小時窒息亡

隔14年才發現漏報扣除額！ 她回頭討母親遺產稅遭駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

Re系再擴大！Prada發表Re-Wool、Re-Cashmere企劃 用好料、負責任

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada的Re-Wool與Re-Cashmere則是收集紡紗餘料、裁剪邊角料等消費前原料，因此節約了清潔處理工序，也不屬於二手衣再造的分類。圖／Prada提供
Prada的Re-Wool與Re-Cashmere則是收集紡紗餘料、裁剪邊角料等消費前原料，因此節約了清潔處理工序，也不屬於二手衣再造的分類。圖／Prada提供

義大利時尚品牌Prada過往曾發表過Re-Nylon系列，品牌本月發表了全新Re-Wool與Re-Cashmere企劃，透過專責原料採購與精緻工藝，重新詮釋時尚代表性的羊毛與喀什米爾羊絨，落實降低環境影響的長期承諾，兩項新系列並強調義大利匠人技術，將嚴謹的服裝工藝轉化為具雋永風格與當代精神的服裝作品。

回顧2019年，Prada曾推出選用海洋廢棄尼龍再造的Re-Nylon系列，成功寫下永續新篇章。該系列產品涵蓋經典後背包、托特包與雨衣外套，並吸引韓國女團aespa成員KARINA、TWICE成員SANA、日本男星坂口健太郎以及韓國男神邊佑錫等諸多時尚指標穿戴，並在銷售數字與品牌商譽獲得雙重正向回饋，可視為本次Re-Wool與Re-Cashmere企劃的契機。

在製程與實體規格方面，Re-Cashmere系列採用100%再生喀什米爾羊絨打造，原料皆取得永續纖維聯盟與全球回收標準認證。Re-Wool紗線是由50%取得「負責任羊毛標準」（RWS,全稱為Responsible Wool Standard）RWS認證的原生羊毛、40%再生羊毛，以及10%的再生喀什米爾羊絨比例組成，生產中並透過濕式撕碎工法與色彩分類，省去後續的繁複染色過程。

每件Re-Wool與Re-Cashmere商品皆於義大利托斯卡尼與溫布利亞（Umbria）限量製作，根據品牌官方資料、相較於原生纖維可減少75%二氧化碳排放，同時商品皆配備NFC近距離無線通訊標籤，可透過Aura Consortium數位平台追溯纖維來源與供應商，展現對每一次消費行為與整體環境負責任的真實意志。

大量的大地或原色搭配螢光或高彩度配件，是Prada服裝設計時的經典DNA。圖／Prada提供
大量的大地或原色搭配螢光或高彩度配件，是Prada服裝設計時的經典DNA。圖／Prada提供

Prada曾在2019年發表Re-Nylon系列，今年再度接力推出Re-Wool與Re-Cashmere企劃。圖／Prada提供
Prada曾在2019年發表Re-Nylon系列，今年再度接力推出Re-Wool與Re-Cashmere企劃。圖／Prada提供

除了選用回收、珍貴的喀什米爾為材質，服裝標籤也特別縫製RE-CASHMERE的全大寫字樣。圖／Prada提供
除了選用回收、珍貴的喀什米爾為材質，服裝標籤也特別縫製RE-CASHMERE的全大寫字樣。圖／Prada提供

每件Re-Wool與Re-Cashmere商品皆於托斯卡尼與溫布利亞限量製作，可減少二氧化碳的排放。圖／Prada提供
每件Re-Wool與Re-Cashmere商品皆於托斯卡尼與溫布利亞限量製作，可減少二氧化碳的排放。圖／Prada提供

義大利 服裝

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

在摩洛哥馬拉喀什沙漠中夢幻開秀！Giorgio Armani x Kith推聯名系列

丹麥絕景下拍大片 Loro Piana經典設計背後故事藏在如詩畫面裡

蔡依林辣又颯！升級Valentino全球代言人 穿紫色絲襪混搭個性美

淨毒五郎全新識別系統正式亮相，官網獨家推出無香衣物手洗精新品！ 走進校園持續深耕綠色教育 讓孩子從小建立永續影響力

相關新聞

LINE Premium再推6大會員進階功能 從訊息傳送到通話紀錄全面升級

LINE Premium今年3月在台上線以來，陸續推出多項功能，其中，「無痕收回」使用比率超過9成；LINE今（13）日宣布，今年第四季起至明年上半年，LINE Premium將會陸續推出「編輯訊息」、「無聲訊息」、「通話錄製」、「預約訊息」、「無痕預覽」及「稍後標為已讀」6 大會員進階功能，涵蓋訊息傳送、訊息瀏覽及通話紀錄等使用情境，讓表達更精準。

特製款TAG Heuer名表相伴！Max Verstappen喜獲職涯首個新加坡大獎賽

四屆F1世界冠軍、「荷蘭人」Max Verstappen日前在新加坡大獎賽日喜獲職業生涯的第250場出賽里程碑，不僅在衝刺賽率先衝線，更於排位賽奪下生涯第50座竿位；正賽中他成功將優勢轉化為勝局，以穩定節奏率先衝線，首度登上新加坡站最高頒獎台，也寫下個人的全新熱血紀錄。

Re系再擴大！Prada發表Re-Wool、Re-Cashmere企劃 用好料、負責任

義大利時尚品牌Prada過往曾發表過Re-Nylon系列，品牌本月發表了全新Re-Wool與Re-Cashmere企劃，透過專責原料採購與精緻工藝，重新詮釋時尚代表性的羊毛與喀什米爾羊絨，落實降低環境影響的長期承諾，兩項新系列並強調義大利匠人技術，將嚴謹的服裝工藝轉化為具雋永風格與當代精神的服裝作品。

換手機、清衣櫃都能賺回饋！愛買量販回收舊手機加碼送百元折價券

秋季換機、換季衣物整理潮帶動回收需求，愛買量販推出多項回收加碼優惠，讓民眾汰舊換新也能省荷包。愛買觀察，受iPhone新機上市帶動，BUNNIT手機自助回收機台短短2週回收量，相較過往單月暴增3倍。即日起至10月27日，民眾於指定門市透過BUNNIT成功回收指定舊手機，除可獲得回收金，還能加領「滿1,000元折100元」電子抵用券；回收二手衣滿5件可兌換50元抵用券，回收5顆燈泡或燈管則可獲得光源系列商品20元電子抵用券，讓家中閒置物品變身消費回饋。

香港最難訂位火鍋店來台！晶華快閃7天　溫體牛、港式海鮮鍋4人開鍋

香港人氣火鍋名店「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」首度來台客座！台北晶華酒店表示，10月19日至25日於一樓晶華會推出為期7天的限定餐宴，將香港中環人氣名店的港式火鍋、佐酒小食與餐酒文化搬進台北。每位1,980元加一成服務費，4位即可開鍋，主打台灣溫體牛、美國牛肉與時令海鮮，還能搭配港式調酒及限定精釀啤酒，讓饕客不必飛香港，也能體驗熱鬧的「打邊爐」文化。

陳妍嵐一招讓衣物瞬間煥新！LAURASTAR by BOSS霧黑聯名款限量登台

瑞士高端衣物熨燙品牌LAURASTAR攜手德國時尚品牌BOSS，推出跨界聯名系列LAURASTAR by BOSS，以「ELEVATE YOUR STYLE」為核心主張，融合瑞士蒸汽科技與BOSS簡潔俐落的設計語言，重新詮釋當代衣物護理美學，特別邀請文華花苑總監陳妍嵐擔任美學大使，分享從花藝延伸至衣物整理的生活觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。