Re系再擴大！Prada發表Re-Wool、Re-Cashmere企劃 用好料、負責任

義大利時尚品牌Prada過往曾發表過Re-Nylon系列，品牌本月發表了全新Re-Wool與Re-Cashmere企劃，透過專責原料採購與精緻工藝，重新詮釋時尚代表性的羊毛與喀什米爾羊絨，落實降低環境影響的長期承諾，兩項新系列並強調義大利匠人技術，將嚴謹的服裝工藝轉化為具雋永風格與當代精神的服裝作品。

回顧2019年，Prada曾推出選用海洋廢棄尼龍再造的Re-Nylon系列，成功寫下永續新篇章。該系列產品涵蓋經典後背包、托特包與雨衣外套，並吸引韓國女團aespa成員KARINA、TWICE成員SANA、日本男星坂口健太郎以及韓國男神邊佑錫等諸多時尚指標穿戴，並在銷售數字與品牌商譽獲得雙重正向回饋，可視為本次Re-Wool與Re-Cashmere企劃的契機。

在製程與實體規格方面，Re-Cashmere系列採用100%再生喀什米爾羊絨打造，原料皆取得永續纖維聯盟與全球回收標準認證。Re-Wool紗線是由50%取得「負責任羊毛標準」（RWS,全稱為Responsible Wool Standard）RWS認證的原生羊毛、40%再生羊毛，以及10%的再生喀什米爾羊絨比例組成，生產中並透過濕式撕碎工法與色彩分類，省去後續的繁複染色過程。

每件Re-Wool與Re-Cashmere商品皆於義大利托斯卡尼與溫布利亞（Umbria）限量製作，根據品牌官方資料、相較於原生纖維可減少75%二氧化碳排放，同時商品皆配備NFC近距離無線通訊標籤，可透過Aura Consortium數位平台追溯纖維來源與供應商，展現對每一次消費行為與整體環境負責任的真實意志。

大量的大地或原色搭配螢光或高彩度配件，是Prada服裝設計時的經典DNA。圖／Prada提供

Prada曾在2019年發表Re-Nylon系列，今年再度接力推出Re-Wool與Re-Cashmere企劃。圖／Prada提供

除了選用回收、珍貴的喀什米爾為材質，服裝標籤也特別縫製RE-CASHMERE的全大寫字樣。圖／Prada提供