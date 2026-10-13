辻利茶舗「買1送1」現省160元！招牌濃茶卷、拿鐵、白玉百匯享優惠

日本百年抹茶品牌「TSUJIRI辻利茶舗」迎來台灣16週年慶，自10月15日起推出年度最大檔優惠活動「辻心環守辻利應援祭」，推出多款人氣商品「買1送1」優惠，另外還有「切片蛋糕2片259元」、「飲品88折」等方案。

辻利茶舗活動首四日推出不同的買1送1方案，每日11:00開賣，單日限量200組，每人限購2組。10月15日推出買「經典白玉百匯」贈「輕抹茶（冷）」，原價315元，優惠價165元。10月16日買「辻利濃茶卷（切片）」即贈「辻利拿鐵（冰／熱）」，原價320元，優惠價160元。

10月17日，買「辻利霜淇淋紅豆白玉（杯裝）」送「輕抹茶（冷）」，原價300元，優惠價150元；10月18日，買「辻利冰沙漂浮」送「辻利拿鐵（冰／熱）」，原價335元，優惠價175元。

除此之外，針對週末再推出限量方案，10月24日、25日，購買「抹茶拿鐵（冰／熱）」送「辻利抹茶麻糬巴斯克（切片）」，原價320元，優惠價160元。10月19日至11月16日期間，並推出「切片蛋糕任選2片259元」，以及「全系列飲品88折」等優惠。辻利茶舗也表示，為了提供更舒適的環境，已針對遠百信義A13門市客席區座位改裝擴大，為喜愛抹茶與茶點的消費者提供更充裕的內用空間。

辻利茶舗針對遠百信義A13門市客席區座位改裝擴大，提供更充裕的內用空間。圖／辻利茶舗提供

買「經典白玉百匯」送「輕抹茶」，原價315元，優惠價165元。圖／辻利茶舗提供

買「辻利濃茶卷」送「辻利拿鐵」，原價320元，優惠價160元。圖／辻利茶舗提供