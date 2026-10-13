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締造華人威士忌里程碑！王方杰晉升全球第3位華人雙料至高榮譽精英

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
英國懷特．麥凱公司大中華區總監王方杰（右二），於2024年3月榮登《威士忌雜誌》名人堂（Hall of Fame）。圖／尚格酒業提供
英國懷特．麥凱公司大中華區總監王方杰（右二），於2024年3月榮登《威士忌雜誌》名人堂（Hall of Fame）。圖／尚格酒業提供

蘇格蘭威士忌產業重要榮譽，再添華人面孔。英國威士忌業者懷特．馬凱（Whyte & Mackay）大中華區總監王方杰（Kenny Wang），日前於蘇格蘭高地布萊爾城堡（Blair Castle）舉行的「蘇格蘭威士忌雙耳執杯者（Keepers of the Quaich）」授勳典禮上，獲頒「蘇格蘭威士忌雙耳執杯大師（Master of the Quaich）」榮譽，肯定他長期深耕大中華市場、推廣蘇格蘭威士忌文化的產業貢獻。

「蘇格蘭威士忌雙耳執杯大師」是蘇格蘭威士忌雙耳執杯者協會授予的高階榮譽，獲選者須先取得 「Keeper of the Quaich」 資格滿10年，持續對產業發展、國際推廣或文化傳承作出貢獻，並經現任大師提名及協會審核通過。相較於表彰產業資歷與貢獻的 Keeper，此一晉升資格更強調長期投入及持續影響力。

王方杰自1997年加入施格蘭洋酒公司（Seagram），2003年轉任懷特．馬凱，長期負責大中華區市場發展，至今近30年。他所推動的品牌包括大摩（The Dalmore）、吉拉（Jura）、塔木嶺（Tamnavulin）及費特肯（Fettercairn），工作涵蓋品牌經營、市場拓展、消費者教育與產業交流，持續深化蘇格蘭威士忌在區域市場的能見度。

此次獲頒雙耳執杯大師，也使王方杰成為全球第三位同時擁有「Master of the Quaich」與「Icons of Whisky Hall of Fame」（威士忌名人堂）兩項國際產業榮譽的華人業界人士。威士忌名人堂由《Whisky Magazine》於2004年設立，表彰對全球威士忌產業具有長期貢獻的人士；另一項「Keeper of the Quaich」則於1988年創立，肯定長期服務蘇格蘭威士忌產業的從業者，涵蓋生產、行銷、業務及媒體教育等領域。

對王方杰而言，此次授勳不僅是個人職涯的重要肯定，也反映蘇格蘭威士忌產業對跨市場品牌經營、文化傳播及長期產業交流的重視。

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英國懷特．麥凱公司大中華區總監王方杰，2026年10月獲頒「蘇格蘭威士忌雙耳執杯大師」殊榮。圖／尚格酒業提供
英國懷特．麥凱公司大中華區總監王方杰，2026年10月獲頒「蘇格蘭威士忌雙耳執杯大師」殊榮。圖／尚格酒業提供

威士忌 蘇格蘭 馬凱

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