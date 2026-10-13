換手機、清衣櫃都能賺回饋！愛買量販回收舊手機加碼送百元折價券

秋季換機、換季衣物整理潮帶動回收需求，愛買量販推出多項回收加碼優惠，讓民眾汰舊換新也能省荷包。愛買觀察，受iPhone新機上市帶動，BUNNIT手機自助回收機台短短2週回收量，相較過往單月暴增3倍。即日起至10月27日，民眾於指定門市透過BUNNIT成功回收指定舊手機，除可獲得回收金，還能加領「滿1,000元折100元」電子抵用券；回收二手衣滿5件可兌換50元抵用券，回收5顆燈泡或燈管則可獲得光源系列商品20元電子抵用券，讓家中閒置物品變身消費回饋。

愛買表示，近年消費者對資源回收的接受度持續提升，除了重視環保，也在意回收管道是否便利、回饋是否有感。因此將回收服務結合日常採買，讓民眾到量販店購買民生用品、生鮮食材時，就能順手回收閒置物品，部分電子抵用券更可當天領取、當天折抵。

手機回收加碼活動即日起至10月27日於愛買南雅店、永和店、桃園店、復興店、水湳店及豐原店登場。民眾透過BUNNIT成功回收iPhone、Samsung、Google、OPPO、vivo等指定品牌舊機，除可獲得回收金，還可至客服中心兌換「滿1,000元折100元」電子抵用券1張，讓舊機回收優惠更有感。

此外，愛買連續3年推出「舊衣新生 衣起永續」愛心公益活動。根據2025年回收數據，單月二手衣回收量突破6,500件。今年活動即日起至10月31日，至愛買客服中心回收二手衣滿5件，即可兌換「滿500元折50元」抵用券乙張，每位APP會員活動期間限兌換乙次。愛買鼓勵民眾把握活動期限，整理衣櫃、回收舊機與廢燈泡，讓資源循環與消費優惠一次到位。