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香港最難訂位火鍋店來台！晶華快閃7天　溫體牛、港式海鮮鍋4人開鍋

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台北晶華酒店攜手香港人氣名店「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」推出期間限定鍋宴。圖／晶華酒店提供
台北晶華酒店攜手香港人氣名店「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」推出期間限定鍋宴。圖／晶華酒店提供

香港人氣火鍋名店「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」首度來台客座！台北晶華酒店表示，10月19日至25日於一樓晶華會推出為期7天的限定餐宴，將香港中環人氣名店的港式火鍋、佐酒小食與餐酒文化搬進台北。每位1,980元加一成服務費，4位即可開鍋，主打台灣溫體牛、美國牛肉與時令海鮮，還能搭配港式調酒及限定精釀啤酒，讓饕客不必飛香港，也能體驗熱鬧的「打邊爐」文化。

「珍姐海鮮火鍋」2020年於香港中環創立，以手切肥牛、新鮮海鮮及熱鬧不拘謹的用餐氛圍打響名號，曾獲《Time Out》報導，並被《The Standard》列為香港難以預訂的火鍋餐廳之一。2025年更入選美國《Food & Wine》「Global Tastemakers」全球15間最佳國際餐廳。品牌2026年進駐中環置地廣場太子大廈，以廣東歌、霓虹招牌及完整酒單，打造結合火鍋與Wine Bar的餐飲體驗。

此次台北快閃帶來3款經典湯底，包括以豬骨、豬腳與文蛤熬煮的「招牌豬骨蜆煲」、甘甜清潤的「清潤椰子竹絲雞湯」，以及熬煮後風味愈加濃醇的「生滾無米雞粥」。套餐可任選一款湯底，搭配美國無骨牛小排、台灣溫體牛大扇，以及文蛤、鮮蝦、澎湖冰卷組成的海鮮盤，另有手打肉滑、季節時蔬、香酥腐竹等火鍋配料，並附大蝦多士、避風塘豆腐兩款港式佐酒小食，最後以蔥油生麵及香炸饅頭收尾。

想加碼品嘗牛肉，現場另可單點「台灣直送溫體牛四併」，一次品味橫膈膜、大扇、小扇與脆牛胸四種部位，也有美國翼板、澳洲橫膈膜、牛肩胛上蓋肉，以及時令鮮魚、九孔鮑等海陸食材。

珍姐的另一大特色是餐酒搭配。此次特別引進品牌限定「周生啤Ciao Beer」，以帶有香茅與草本氣息的Sorachi Ace啤酒花，呈現清爽微苦的尾韻，每杯320元加一成服務費；酒單還包括伯爵茶馬丁尼、鳳梨啤酒、三得利角瓶Highball及港式特色飲品「可樂紅酒」，另推出每位599元加一成服務費的無限暢飲方案。喜愛葡萄酒的消費者，也可選擇法國阿爾薩斯橘酒「Le Grande JJ Orange, Alsace」，每瓶2,380元加一成服務費。

除了餐廳快閃，台北晶華也將海外客座概念延伸至企業宴會，推出「海外客座主題尾牙／春酒專案」，可依企業需求將珍姐的港式火鍋、酒水、佐酒小食與香港街景、霓虹招牌等主題布置融入宴會空間，打造具有香港中環氛圍的聚餐體驗。

「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」台北限定活動自10月19日至25日登場，每位1,980元加一成服務費，4位即可開鍋；晶華會APP會員領取專屬折價券後，平日預訂4位以上可折抵1,000元。線上訂位可至活動預約頁面，或洽台北晶華酒店：02-2521-5000轉3377。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

BIG JJ珍姐海鮮火鍋創辦人Peter Pang此次將帶領團隊一同前來晶華進行快閃活動。圖／晶華酒店提供
BIG JJ珍姐海鮮火鍋創辦人Peter Pang此次將帶領團隊一同前來晶華進行快閃活動。圖／晶華酒店提供

BIG JJ珍姐海鮮火鍋遠近馳名的經典湯底之一「招牌豬骨蜆煲」以豬骨、豬腳與文蛤熬煮出濃郁鮮甜的海陸滋味。圖／晶華酒店提供
BIG JJ珍姐海鮮火鍋遠近馳名的經典湯底之一「招牌豬骨蜆煲」以豬骨、豬腳與文蛤熬煮出濃郁鮮甜的海陸滋味。圖／晶華酒店提供

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