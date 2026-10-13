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陳妍嵐一招讓衣物瞬間煥新！LAURASTAR by BOSS霧黑聯名款限量登台

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
文華花苑總監陳妍嵐擔任LAURASTAR by BOSS美學大使，詮釋「ELEVATE YOUR STYLE」。圖／恆隆行提供
文華花苑總監陳妍嵐擔任LAURASTAR by BOSS美學大使，詮釋「ELEVATE YOUR STYLE」。圖／恆隆行提供

瑞士高端衣物熨燙品牌LAURASTAR攜手德國時尚品牌BOSS，推出跨界聯名系列LAURASTAR by BOSS，以「ELEVATE YOUR STYLE」為核心主張，融合瑞士蒸汽科技與BOSS簡潔俐落的設計語言，重新詮釋當代衣物護理美學，特別邀請文華花苑總監陳妍嵐擔任美學大使，分享從花藝延伸至衣物整理的生活觀察。

此次聯名以LAURASTAR經典IZZI高壓蒸汽掛燙機為基礎，換上專屬霧黑色外觀，搭配可折疊、升降的IZZI Cart移動式掛燙架及專屬掛勾，在保留專業功能的同時，融入BOSS標誌性的極簡設計。產品搭載品牌獨家DMS細緻乾式蒸汽科技（Dry Microfine Steam），以高壓蒸汽呵護衣物與織品，滿足不同材質的日常整理需求。

身為長期投入花藝設計與生活美學的陳妍嵐，對材質特性與細節處理格外講究。她表示，平時出門前會特別注意衣物是否平整，而IZZI高壓蒸汽掛燙機的優點在於操作快速、使用便利，能協助整理不同材質的服裝。尤其高級面料不一定適合頻繁送洗，透過蒸汽進行日常護理，既能節省時間，也能減少反覆送洗的需求；即使出門前最後一刻才發現衣服有皺褶，也能快速整理，以更好的狀態出門。

陳妍嵐形容，使用蒸汽為布料做SPA，是一種療癒的生活儀式。她也分享，蒸汽護理的應用不只限於服裝，部分家居織品及廚房、浴室等空間的清潔需求，也能透過IZZI進行蒸氣殺菌，讓日常整理更加輕鬆。

她認為，風格不只取決於穿上什麼，更從穿上之前就已開始。如同花藝必須理解每種花材的特性，衣物也需要適當照護，才能維持原有質感與良好狀態。LAURASTAR by BOSS此次登台，正是將專業衣物護理與當代設計結合，讓整理衣物不再只是家務，而成為展現個人風格的日常細節。

LAURASTAR by BOSS IZZI＋IZZI Cart建議售價為新台幣45,800元，全台首波限量88組，優惠價新台幣41,800元，並加贈限量BOSS西裝收納袋。記者黃筱晴／攝影
LAURASTAR by BOSS IZZI＋IZZI Cart建議售價為新台幣45,800元，全台首波限量88組，優惠價新台幣41,800元，並加贈限量BOSS西裝收納袋。記者黃筱晴／攝影

LAURASTAR by BOSS IZZI強勁的DMS細緻乾式蒸汽，不需化學藥劑，不傷衣物，輕鬆完成日常衣物護理。記者黃筱晴／攝影
LAURASTAR by BOSS IZZI強勁的DMS細緻乾式蒸汽，不需化學藥劑，不傷衣物，輕鬆完成日常衣物護理。記者黃筱晴／攝影

LAURASTAR by BOSS IZZI以DMS細緻乾式蒸汽煥新衣物，不費力地為服裝進行日常護理。圖／恆隆行提供
LAURASTAR by BOSS IZZI以DMS細緻乾式蒸汽煥新衣物，不費力地為服裝進行日常護理。圖／恆隆行提供

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