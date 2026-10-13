「全家」滿滿奶霜麵包新推紅豆、芋頭口味！場景積木「麵包店款」登場

迎接10月16日世界麵包日，全家便利商店滿餡麵包系列推出兩款「滿滿奶霜」新口味，將熟悉的紅豆、芋頭分別搭配輕盈奶霜，35元就能享受一口雙餡的滿足；便利商店場景積木系列更應景推出全家便利商店場景積木「麵包店款」，10月14日至11月10日購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件，即可加59元購得「麵包店款」積木1個，數量有限、售完為止。

「全家」10月13日起推出「滿滿奶霜紅豆麵包」，以大納言紅豆顆粒餡搭配滑順奶霜，豆香與奶香交織，細嘗還能感受紅豆顆粒口感；「滿滿奶霜芋頭麵包」則將綿密芋頭餡與奶霜層層堆疊，入口芋香濃郁、奶香柔和。兩款奶霜皆選用入口易化的植物性鮮奶油，拌入鹽之花降低甜膩感，切開就能看見飽滿雙餡。10月14日至10月27日滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列指定商品任選2件79折。

「全家」甜點品牌minimore以濃郁芋香迎接秋季，再次攜手旅法冠軍主廚陳星緯，打造兩款芋頭控必吃甜點。10月14日起推出「芋泥生甜甜圈」（售價49元），將傳統芋頭風味融入日系生甜甜圈，鬆軟Q彈的麵體包入滿滿芋泥，綿密內餡與濃郁芋香在口中交織；10月21日起再推出「芋頭水晶蛋糕」（售價49元），嚴選台灣在地檳榔心芋頭，搭配鮮奶油帶出絲滑香濃的滋味，以雙層戚風蛋糕夾入厚厚的顆粒芋頭餡，再結合滑嫩牛奶布丁與晶亮水晶咖啡凍，打造層層堆疊鬆軟綿密與Q彈口感。上述兩款搭配中杯以上咖啡享半價優惠。

世界麵包日不只吃麵包，快把迷你麵包店帶回家！「全家」延續便利商店場景積木系列，應景推出全家便利商店場景積木「麵包店款」，將日常熟悉的麵包店主題化為桌上收藏，積木尺寸約6.5×8×10.3公分，小巧造型適合擺放桌面，為生活增添拼組樂趣。10月14日至11月10日購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件，即可加59元購得麵包店款積木1個，數量有限、售完為止。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

迎接世界麵包日，全家便利商店應景推出場景積木「麵包店款」，10月14日至11月10日購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件，即可加59元購得麵包店款積木1個，數量有限、售完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店10月13日起推出「滿滿奶霜紅豆麵包」、10月20日起推出「滿滿奶霜芋頭麵包」。minimore自10月14日起陸續推出「芋泥生甜甜圈」、「芋頭水晶蛋糕」，搭配中杯以上咖啡享甜點半價。圖／全家便利商店提供