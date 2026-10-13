快訊

11縣市有感！花蓮豐濱鄉17:30發生規模4.3地震 最大震度3級

美食部落客人設翻車！貪吃鬼涵涵離譜嗆路人全被拍到 態度丕變道歉了

明年春節請2天可連休11天！一票上班族不想跟進：感覺虧了

聽新聞
0:00 / 0:00

「全家」滿滿奶霜麵包新推紅豆、芋頭口味！場景積木「麵包店款」登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店迎接世界麵包日，10月13日起推出「滿滿奶霜紅豆麵包」、10月20日起推出「滿滿奶霜芋頭麵包」；minimore攜手旅法冠軍主廚陳星緯，10月14日起陸續推出「芋泥生甜甜圈」、「芋頭水晶蛋糕」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店迎接世界麵包日，10月13日起推出「滿滿奶霜紅豆麵包」、10月20日起推出「滿滿奶霜芋頭麵包」；minimore攜手旅法冠軍主廚陳星緯，10月14日起陸續推出「芋泥生甜甜圈」、「芋頭水晶蛋糕」。圖／全家便利商店提供

迎接10月16日世界麵包日，全家便利商店滿餡麵包系列推出兩款「滿滿奶霜」新口味，將熟悉的紅豆、芋頭分別搭配輕盈奶霜，35元就能享受一口雙餡的滿足；便利商店場景積木系列更應景推出全家便利商店場景積木「麵包店款」，10月14日至11月10日購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件，即可加59元購得「麵包店款」積木1個，數量有限、售完為止。

「全家」10月13日起推出「滿滿奶霜紅豆麵包」，以大納言紅豆顆粒餡搭配滑順奶霜，豆香與奶香交織，細嘗還能感受紅豆顆粒口感；「滿滿奶霜芋頭麵包」則將綿密芋頭餡與奶霜層層堆疊，入口芋香濃郁、奶香柔和。兩款奶霜皆選用入口易化的植物性鮮奶油，拌入鹽之花降低甜膩感，切開就能看見飽滿雙餡。10月14日至10月27日滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列指定商品任選2件79折。

「全家」甜點品牌minimore以濃郁芋香迎接秋季，再次攜手旅法冠軍主廚陳星緯，打造兩款芋頭控必吃甜點。10月14日起推出「芋泥生甜甜圈」（售價49元），將傳統芋頭風味融入日系生甜甜圈，鬆軟Q彈的麵體包入滿滿芋泥，綿密內餡與濃郁芋香在口中交織；10月21日起再推出「芋頭水晶蛋糕」（售價49元），嚴選台灣在地檳榔心芋頭，搭配鮮奶油帶出絲滑香濃的滋味，以雙層戚風蛋糕夾入厚厚的顆粒芋頭餡，再結合滑嫩牛奶布丁與晶亮水晶咖啡凍，打造層層堆疊鬆軟綿密與Q彈口感。上述兩款搭配中杯以上咖啡享半價優惠。

世界麵包日不只吃麵包，快把迷你麵包店帶回家！「全家」延續便利商店場景積木系列，應景推出全家便利商店場景積木「麵包店款」，將日常熟悉的麵包店主題化為桌上收藏，積木尺寸約6.5×8×10.3公分，小巧造型適合擺放桌面，為生活增添拼組樂趣。10月14日至11月10日購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件，即可加59元購得麵包店款積木1個，數量有限、售完為止。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

迎接世界麵包日，全家便利商店應景推出場景積木「麵包店款」，10月14日至11月10日購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件，即可加59元購得麵包店款積木1個，數量有限、售完為止。圖／全家便利商店提供
迎接世界麵包日，全家便利商店應景推出場景積木「麵包店款」，10月14日至11月10日購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件，即可加59元購得麵包店款積木1個，數量有限、售完為止。圖／全家便利商店提供

全家便利商店10月13日起推出「滿滿奶霜紅豆麵包」、10月20日起推出「滿滿奶霜芋頭麵包」。minimore自10月14日起陸續推出「芋泥生甜甜圈」、「芋頭水晶蛋糕」，搭配中杯以上咖啡享甜點半價。圖／全家便利商店提供
全家便利商店10月13日起推出「滿滿奶霜紅豆麵包」、10月20日起推出「滿滿奶霜芋頭麵包」。minimore自10月14日起陸續推出「芋泥生甜甜圈」、「芋頭水晶蛋糕」，搭配中杯以上咖啡享甜點半價。圖／全家便利商店提供

迎接世界麵包日，全家便利商店應景推出場景積木「麵包店款」，10月14日至11月10日購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件，即可加59元購得麵包店款積木1個，數量有限、售完為止。圖／全家便利商店提供
迎接世界麵包日，全家便利商店應景推出場景積木「麵包店款」，10月14日至11月10日購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件，即可加59元購得麵包店款積木1個，數量有限、售完為止。圖／全家便利商店提供

芋頭 麵包 全家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

7-ELEVEN聯名雷神巧克力！「脆脆甜甜圈、可麗捲、霜淇淋」翻玩美味

7-ELEVEN 聯名雷神巧克力！霜淇淋、甜點新品一次看

王品牛排請客了！姓名有「王、玉」兩字之一免費吃689元海鮮盤

飲料控快衝！珍珠奶茶竟然能「加酒」？馬爹利攜手天仁茗茶推出夢幻聯名「法式酒香酩茶系列」微醺特調

相關新聞

LINE Premium再推6大會員進階功能 從訊息傳送到通話紀錄全面升級

LINE Premium今年3月在台上線以來，陸續推出多項功能，其中，「無痕收回」使用比率超過9成；LINE今（13）日宣布，今年第四季起至明年上半年，LINE Premium將會陸續推出「編輯訊息」、「無聲訊息」、「通話錄製」、「預約訊息」、「無痕預覽」及「稍後標為已讀」6 大會員進階功能，涵蓋訊息傳送、訊息瀏覽及通話紀錄等使用情境，讓表達更精準。

締造華人威士忌里程碑！王方杰晉升全球第3位華人雙料至高榮譽精英

蘇格蘭威士忌產業重要榮譽，再添華人面孔。英國威士忌業者懷特．馬凱（Whyte & Mackay）大中華區總監王方杰（Kenny Wang），日前於蘇格蘭高地布萊爾城堡（Blair Castle）舉行的「蘇格蘭威士忌雙耳執杯者（Keepers of the Quaich）」授勳典禮上，獲頒「蘇格蘭威士忌雙耳執杯大師（Master of the Quaich）」榮譽，肯定他長期深耕大中華市場、推廣蘇格蘭威士忌文化的產業貢獻。

換手機、清衣櫃都能賺回饋！愛買量販回收舊手機加碼送百元折價券

秋季換機、換季衣物整理潮帶動回收需求，愛買量販推出多項回收加碼優惠，讓民眾汰舊換新也能省荷包。愛買觀察，受iPhone新機上市帶動，BUNNIT手機自助回收機台短短2週回收量，相較過往單月暴增3倍。即日起至10月27日，民眾於指定門市透過BUNNIT成功回收指定舊手機，除可獲得回收金，還能加領「滿1,000元折100元」電子抵用券；回收二手衣滿5件可兌換50元抵用券，回收5顆燈泡或燈管則可獲得光源系列商品20元電子抵用券，讓家中閒置物品變身消費回饋。

香港最難訂位火鍋店來台！晶華快閃7天　溫體牛、港式海鮮鍋4人開鍋

香港人氣火鍋名店「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」首度來台客座！台北晶華酒店表示，10月19日至25日於一樓晶華會推出為期7天的限定餐宴，將香港中環人氣名店的港式火鍋、佐酒小食與餐酒文化搬進台北。每位1,980元加一成服務費，4位即可開鍋，主打台灣溫體牛、美國牛肉與時令海鮮，還能搭配港式調酒及限定精釀啤酒，讓饕客不必飛香港，也能體驗熱鬧的「打邊爐」文化。

陳妍嵐一招讓衣物瞬間煥新！LAURASTAR by BOSS霧黑聯名款限量登台

瑞士高端衣物熨燙品牌LAURASTAR攜手德國時尚品牌BOSS，推出跨界聯名系列LAURASTAR by BOSS，以「ELEVATE YOUR STYLE」為核心主張，融合瑞士蒸汽科技與BOSS簡潔俐落的設計語言，重新詮釋當代衣物護理美學，特別邀請文華花苑總監陳妍嵐擔任美學大使，分享從花藝延伸至衣物整理的生活觀察。

在摩洛哥馬拉喀什沙漠中夢幻開秀！Giorgio Armani x Kith推聯名系列

義大利設計師品牌Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith再度聯手，推出2026秋冬男裝聯名系列「Dreams of the Dune 沙丘夢境」，融合義式優雅剪裁與當代街頭風格，打造涵蓋服裝、配件及鞋履的完整男士衣櫥。雙方日前在摩洛哥馬拉喀什南部的阿加菲沙漠舉行首發時裝秀，以遼闊沙丘為背景，讓服裝設計與自然景觀相互呼應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。