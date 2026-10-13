7-ELEVEN聯名雷神巧克力！「脆脆甜甜圈、可麗捲、霜淇淋」翻玩美味

寒露一過，天氣轉涼，超商濃郁系、甜暖系餐食銷售明顯成長。搶攻換季暖食商機，7-ELEVEN即日起祭出三波話題美味，包含全通路獨家聯名「雷神巧克力」，邀請日本職人監製，讓麵包、甜點、霜淇淋披上經典巧克力風味；超前響應「世界義大利麵日」，自有鮮食品牌「Ohlala」攜手義大利主廚端出多款媲美專門店的義式料理；雙茶品牌CITY TEA現萃茶、!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR加入「濃郁系」行列，推出暖心熱奶蓋、甜點系「蒙布朗風味茶拿鐵」及多款加料新選擇。

7-ELEVEN觀察到，超商烘焙市場甜餡類佔比高達7成、又以巧克力風味為主流，隨著味蕾換季之際，即日起推出全通路獨家「雷神巧克力」話題聯名系列，延續經典雷神巧克力的濃郁風味與酥脆口感，從原料選用、風味至口感皆邀請日本職人監製，更巧妙運用在超商的麵包、甜點、霜淇淋與熱壓吐司，打造7-ELEVEN才吃的到的獨家美味，像是外層特製酥脆餅乾、搭配不同麵包口感與苦甜巧克力帶來大人風味的「黑雷神巧克力脆脆甜甜圈」、「黑雷神巧克力脆脆麵包」；熱壓土司則推出全新「黑雷神巧克力花生」口味，特別加入摩佐起司，加熱後一口咬下鹹甜風味交織。

「雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋」可以享用原味濃郁風味，或是加上可可脆片（6元優惠加購），增添顆粒口感更還原經典巧克力樣貌。「白雷神白巧克力泡芙」選用日本進口雷神巧克力脆粒，搭配白巧克力淋醬；「黑雷神巧克力可麗捲」則以日本相當受歡迎的Ｑ彈可麗餅皮包裹鬆軟巧克力蛋糕，內餡加入日本進口雷神巧克力脆粒與脆片，享受多重口感。10月14日至10月27日雷神巧克力聯名指定品項限時享第2件省10元優惠。

7-ELEVEN即日起推出多款加熱型美食，像是限定門市販售現點加熱現壓的熱壓土司新推出「瑪格麗特」口味，新品還有台式鐵板燒風味的「炙燒霜降豚溫時蔬」、宛如西式餐廳餐點的「21Plus番茄纖蔬濃湯」等添加豐富當令食蔬的溫暖小食。此外，響應10月25日世界義大利麵日，7-ELEVEN自有鮮食品牌「Ohlala」透過與來自義大利的主廚合作開發商品、優化調味，推出多款媲美義大利麵專門店的美味餐點，自10月14日起全新「香烤魚排檸檬白醬義大利麵（售價109元）」大塊厚實的魚排經過義式香料與純橄欖油油封及低溫烘烤，佐以主廚特調具有濃郁奶香與檸檬酸香的醬汁，呈現酸香鮮美的海味。另外兩款熱賣商品「瑪格麗特義大利麵」、「香辣椰奶雞肉義大利麵」升級回歸，10月14日至10月27日享指定義大利麵品項OPENPOINT點數10倍送。

根據7-ELEVEN大數據分析，每年10至12月濃郁系奶茶消費需求明顯成長5成，加料系風味飲品也逐步升溫。CITY TEA現萃茶今年主打熱奶蓋系列，以連續兩年榮獲食品界米其林指南iTi風味絕佳獎三星最高榮譽的琥珀小葉紅茶、梔子花青茶為基底，濃郁奶蓋遇上純茶、奶茶，打造專屬個人的秋冬療癒系飲品。10月14日至10月27日熱奶蓋系列推出任選2杯120元優惠。

瞄準秋冬飲品甜點化趨勢，!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR自10月14日起推出全新「蒙布朗風味茶拿鐵」，嚴選有「果乾之王」美譽的栗子，搭配榮獲食品界米其林指南iTi風味絕佳獎肯定的基底茶，每杯使用真材實料的栗子，濃郁栗香與醇厚茶韻交織出滑順不膩口的秋冬好滋味，還能喝得到顆粒。基底茶還可依個人喜好自由選擇四季青萱茶、蜜露紅茶、輕焙烏龍、茶王烏龍，打造專屬風味。10月14日至10月27日蒙布朗風味茶拿鐵系列祭出第2杯半價優惠。

此外，!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR自10月28日起於全台570家門市全新推出Q彈「雙色圓（香芋圓＋地瓜圓）」、滑嫩「黑糖粉粿」兩款新配料，為秋冬茶飲增添豐富口感，打造療癒系新喝法。新品上市期間至11月3日止，於全台570家限定門市購買茶拿鐵系列，即可享雙色圓、黑糖粉粿、珍珠3款配料任選1份免費加料。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

7-ELEVEN雙茶品牌CITY TEA現萃茶、!+ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR加入「濃郁系」行列，分別推出暖心熱奶蓋、甜點系「蒙布朗風味茶拿鐵」及多款加料新選擇。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN熱壓土司推出全新「黑雷神巧克力花生」口味。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN新推出「21Plus番茄纖蔬濃湯」與熱壓土司「瑪格麗特」口味。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN推秋冬新品，攜手義大利主廚端出專門店級義大利麵，蒙布朗變茶拿鐵、雙色芋圓好料新體驗。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋」可以享用原味濃郁風味，或是加上可可脆片（6元優惠加購），增添顆粒口感更還原經典巧克力樣貌。圖／7-ELEVEN提供