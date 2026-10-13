在摩洛哥馬拉喀什沙漠中夢幻開秀！Giorgio Armani x Kith推聯名系列

義大利設計師品牌Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith再度聯手，推出2026秋冬男裝聯名系列「Dreams of the Dune 沙丘夢境」，融合義式優雅剪裁與當代街頭風格，打造涵蓋服裝、配件及鞋履的完整男士衣櫥。雙方日前在摩洛哥馬拉喀什南部的阿加菲沙漠舉行首發時裝秀，以遼闊沙丘為背景，讓服裝設計與自然景觀相互呼應。

新系列以沙漠經陽光洗禮後的色彩為靈感，從黑色、深藍色延伸至深棕、焦土色、皮革色，再過渡至沙色、米灰、灰色與冰白，透過漸層色譜呈現沙漠由深至淺的視覺層次。Kith創辦人暨創意總監Ronnie Fieg深入研究Giorgio Armani的經典設計語彙，以解構式剪裁、柔和肩線及寬鬆流暢的廓形為基礎，重新詮釋服裝比例與材質，兼顧精緻感與日常實穿性。

單品包括束帶剪羊毛外套、雙色小羊皮功能外套、麂皮與小羊皮拼接短外套，以及羊毛短外套和飛行員外套。褲裝則以飄逸闊腿長褲營造從容氣度，並運用初剪羊毛、羊絨及純麻Natté面料打造工裝款式，增添現代都市感。真絲、棉質、皮革與麂皮等材質交錯運用，搭配棉質斜紋襯衫、功能性針織及風塑沙丘意象印花，豐富整體穿搭層次。圍巾、絲質方巾、手套、帽款、皮具與旅行用品，也延續沙漠色調與細膩質感。

此次聯名更跨界攜手ASICS、義大利鞋履品牌Diemme及美國帽飾品牌'47，推出限定膠囊系列。其中，GEL-MAI 0.1聯名鞋款推出灰藍與淺棕兩種配色，運用不同皮革材質拼接，並融入三方品牌識別；Diemme則以義大利製鞋工藝重新演繹多款靴履，包括煙草色麂皮低筒靴、剪羊毛內襯靴款及深棕色中筒靴。'47帽飾系列則以羊毛、羊絨、小羊皮及帆布等材質，重新詮釋經典棒球帽，結合紐約洋基隊隊徽與品牌標誌，為運動風格注入奢華細節。Giorgio Armani與Kith「Dreams of the Dune 沙丘夢境」2026秋冬系列將於10月16日於指定Giorgio Armani專門店及Kith門市登場；GEL-MAI 0.1聯名鞋款則於Kith通路獨家發售。

Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith攜手2026秋冬男裝聯名系列「Dreams of the Dune 沙丘夢境」在摩洛哥馬拉喀什南部的阿加菲沙漠舉行首發時裝秀。圖／奧西尼提供

Kith x Giorgio Armani x ASICS三方聯名鞋GEL-MAI 0.1備受矚目。圖／奧西尼提供

「Dreams of the Dune沙丘夢境」系列融合義式優雅剪裁與當代街頭風格。圖／奧西尼提供

Kith x Giorgio Armani聯名系列中包括與'47帽飾推出的膠囊系列帽款。圖／奧西尼提供

Kith x Giorgio Armani x ASICS三方聯名鞋GEL-MAI 0.1備受矚目。圖／奧西尼提供

Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith再度攜手合作。圖／奧西尼提供

Giorgio Armani男裝創意總監Leo dell'Orco。圖／奧西尼提供

Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith再度攜手合作。圖／奧西尼提供

Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith攜手2026秋冬男裝聯名系列「Dreams of the Dune 沙丘夢境」在摩洛哥馬拉喀什南部的阿加菲沙漠舉行首發時裝秀。圖／奧西尼提供