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在摩洛哥馬拉喀什沙漠中夢幻開秀！Giorgio Armani x Kith推聯名系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「Dreams of the Dune沙丘夢境」系列以沙漠經陽光洗禮後的色彩為靈感。圖／奧西尼提供
「Dreams of the Dune沙丘夢境」系列以沙漠經陽光洗禮後的色彩為靈感。圖／奧西尼提供

義大利設計師品牌Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith再度聯手，推出2026秋冬男裝聯名系列「Dreams of the Dune 沙丘夢境」，融合義式優雅剪裁與當代街頭風格，打造涵蓋服裝、配件及鞋履的完整男士衣櫥。雙方日前在摩洛哥馬拉喀什南部的阿加菲沙漠舉行首發時裝秀，以遼闊沙丘為背景，讓服裝設計與自然景觀相互呼應。

新系列以沙漠經陽光洗禮後的色彩為靈感，從黑色、深藍色延伸至深棕、焦土色、皮革色，再過渡至沙色、米灰、灰色與冰白，透過漸層色譜呈現沙漠由深至淺的視覺層次。Kith創辦人暨創意總監Ronnie Fieg深入研究Giorgio Armani的經典設計語彙，以解構式剪裁、柔和肩線及寬鬆流暢的廓形為基礎，重新詮釋服裝比例與材質，兼顧精緻感與日常實穿性。

單品包括束帶剪羊毛外套、雙色小羊皮功能外套、麂皮與小羊皮拼接短外套，以及羊毛短外套和飛行員外套。褲裝則以飄逸闊腿長褲營造從容氣度，並運用初剪羊毛、羊絨及純麻Natté面料打造工裝款式，增添現代都市感。真絲、棉質、皮革與麂皮等材質交錯運用，搭配棉質斜紋襯衫、功能性針織及風塑沙丘意象印花，豐富整體穿搭層次。圍巾、絲質方巾、手套、帽款、皮具與旅行用品，也延續沙漠色調與細膩質感。

此次聯名更跨界攜手ASICS、義大利鞋履品牌Diemme及美國帽飾品牌'47，推出限定膠囊系列。其中，GEL-MAI 0.1聯名鞋款推出灰藍與淺棕兩種配色，運用不同皮革材質拼接，並融入三方品牌識別；Diemme則以義大利製鞋工藝重新演繹多款靴履，包括煙草色麂皮低筒靴、剪羊毛內襯靴款及深棕色中筒靴。'47帽飾系列則以羊毛、羊絨、小羊皮及帆布等材質，重新詮釋經典棒球帽，結合紐約洋基隊隊徽與品牌標誌，為運動風格注入奢華細節。Giorgio Armani與Kith「Dreams of the Dune 沙丘夢境」2026秋冬系列將於10月16日於指定Giorgio Armani專門店及Kith門市登場；GEL-MAI 0.1聯名鞋款則於Kith通路獨家發售。

Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith攜手2026秋冬男裝聯名系列「Dreams of the Dune 沙丘夢境」在摩洛哥馬拉喀什南部的阿加菲沙漠舉行首發時裝秀。圖／奧西尼提供
Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith攜手2026秋冬男裝聯名系列「Dreams of the Dune 沙丘夢境」在摩洛哥馬拉喀什南部的阿加菲沙漠舉行首發時裝秀。圖／奧西尼提供

Kith x Giorgio Armani x ASICS三方聯名鞋GEL-MAI 0.1備受矚目。圖／奧西尼提供
Kith x Giorgio Armani x ASICS三方聯名鞋GEL-MAI 0.1備受矚目。圖／奧西尼提供

「Dreams of the Dune沙丘夢境」系列融合義式優雅剪裁與當代街頭風格。圖／奧西尼提供
「Dreams of the Dune沙丘夢境」系列融合義式優雅剪裁與當代街頭風格。圖／奧西尼提供

Kith x Giorgio Armani聯名系列中包括與'47帽飾推出的膠囊系列帽款。圖／奧西尼提供
Kith x Giorgio Armani聯名系列中包括與'47帽飾推出的膠囊系列帽款。圖／奧西尼提供

Kith x Giorgio Armani x ASICS三方聯名鞋GEL-MAI 0.1備受矚目。圖／奧西尼提供
Kith x Giorgio Armani x ASICS三方聯名鞋GEL-MAI 0.1備受矚目。圖／奧西尼提供

Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith再度攜手合作。圖／奧西尼提供
Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith再度攜手合作。圖／奧西尼提供

Giorgio Armani男裝創意總監Leo dell'Orco。圖／奧西尼提供
Giorgio Armani男裝創意總監Leo dell'Orco。圖／奧西尼提供

Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith再度攜手合作。圖／奧西尼提供
Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith再度攜手合作。圖／奧西尼提供

Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith攜手2026秋冬男裝聯名系列「Dreams of the Dune 沙丘夢境」在摩洛哥馬拉喀什南部的阿加菲沙漠舉行首發時裝秀。圖／奧西尼提供
Giorgio Armani與美國潮流品牌Kith攜手2026秋冬男裝聯名系列「Dreams of the Dune 沙丘夢境」在摩洛哥馬拉喀什南部的阿加菲沙漠舉行首發時裝秀。圖／奧西尼提供

「Dreams of the Dune沙丘夢境」系列以沙漠經陽光洗禮後的色彩為靈感。圖／奧西尼提供
「Dreams of the Dune沙丘夢境」系列以沙漠經陽光洗禮後的色彩為靈感。圖／奧西尼提供

摩洛哥 服裝 義大利

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