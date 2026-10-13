義大利米其林一星主廚首度來台！文華東方3天限定星宴 8888元含5款酒

台北文華東方酒店旗下義大利餐廳Bencotto，將於10月30日至11月1日推出「漫遊山海 ALTITUDE」義饗雙廚星宴，首度邀請義大利米其林一星餐廳「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」行政主廚Michele De Blasio來台客座，與Bencotto主廚Mario Quarta聯手，以四手聯烹呈現南義阿瑪菲海岸的山海風土與當代義式料理美學，活動僅3天。

這場星宴以「海拔」為靈感，從阿瑪菲海岸的深海、沿岸峭壁到丘陵花園與高地，將不同地貌孕育的食材與風味轉化為餐桌上的味覺旅程。Michele De Blasio以「純粹本質」為料理理念，透過減法烹調凸顯食材原味，融合義大利傳統風味與當代料理手法，帶領饕客從海洋的鹹鮮一路品味山林的花果與香草氣息。

Michele De Blasio出生於義大利薩爾諾，曾與多位國際知名主廚及頂尖餐飲團隊共事，累積跨國料理經驗。自2019年起，他負責Giardini del Fuenti園區餐飲規劃，旗下餐廳「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」獲《義大利米其林指南2025》一星肯定。此次首度來台，將透過代表菜色展現南義風土的獨特魅力。

此次菜單包括以墨魚義大利麵、鯷魚露及檸檬交織海洋鮮味的「NIGHT OF THE LAMPARAS」，以及以奶油慢煎鱸魚搭配魚高湯、檸檬與煙燻紅茶醬汁的「EUROPEAN SEA BASS」。甜點「POP FLOWERS」則將坎帕尼亞傳統餅乾甜點融入普普藝術概念，以米香脆片、苦艾酒及花果風味重新演繹童年記憶。

Bencotto主廚Mario Quarta也將帶來創意料理，包括結合鯖魚、奧賽嘉魚子醬、煙燻水牛莫札瑞拉乳酪與櫻桃番茄的「MACKEREL CAPRESE」，以及搭配馬鈴薯泥、紅酒牛肉醬汁與現刨黑松露的「WAGYU FILLET & TRUFFLE」，展現義式經典與當代創意的交會。

10月30日至11月1日晚間將供應8道式套餐，每位8,888元加一成服務費，包含5款侍酒師精選葡萄酒；10月31日及11月1日午間則推出5道式套餐，每位3,980元加一成服務費起，可另加價1,780元加一成服務費搭配3杯精選葡萄酒。

「漫遊山海 ALTITUDE」義饗雙廚星宴採限期供應，可至台北文華東方酒店Bencotto官網預約，或電洽：02-2715-6888。

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「Bencotto」主廚馬利歐・奎達 (Mario Quarta) 將攜手「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」行政主廚Michele De Blasio，於10月30日至11月1日匠心呈獻「漫遊山海 ALTITUDE」義饗星廚四手聯烹極致盛宴。圖／台北文華東方提供

經典菜色「NIGHT OF THE LAMPARAS」，以夜晚大海捕撈的唯美意象詮釋坎帕尼亞 (Campania) 的經典鯷魚風味，綴以銀箔宛如夜間漁火在海面上閃耀微光、小魚躍動的詩意景致。圖／台北文華東方提供

主菜「WAGYU FILLET & TRUFFLE」，嚴選日本和牛菲力香煎至金黃並封存鮮美肉汁，搭配紅酒牛肉醬汁與現刨黑松露的奢華香氣，恣賞華麗廚藝交匯的極致饗宴。圖／台北文華東方提供

台北文華東方酒店榮獲米其林入選的「 Bencotto」義大利餐廳，將於10月30日至11月1日迎來義大利米其林一星餐廳「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」，行政主廚Michele De Blasio首度跨海來台客座。圖／台北文華東方提供

前菜「MACKEREL CAPRESE」，以義大利傳統Caprese沙拉為靈感，將山海風味凝聚於盤中美品。圖／台北文華東方提供