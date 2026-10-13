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義大利米其林一星主廚首度來台！文華東方3天限定星宴 8888元含5款酒

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
創意甜品「POP FLOWERS」，將主廚童年的香甜記憶透過普普藝術繽紛詮釋。圖／台北文華東方提供
創意甜品「POP FLOWERS」，將主廚童年的香甜記憶透過普普藝術繽紛詮釋。圖／台北文華東方提供

台北文華東方酒店旗下義大利餐廳Bencotto，將於10月30日至11月1日推出「漫遊山海 ALTITUDE」義饗雙廚星宴，首度邀請義大利米其林一星餐廳「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」行政主廚Michele De Blasio來台客座，與Bencotto主廚Mario Quarta聯手，以四手聯烹呈現南義阿瑪菲海岸的山海風土與當代義式料理美學，活動僅3天。

這場星宴以「海拔」為靈感，從阿瑪菲海岸的深海、沿岸峭壁到丘陵花園與高地，將不同地貌孕育的食材與風味轉化為餐桌上的味覺旅程。Michele De Blasio以「純粹本質」為料理理念，透過減法烹調凸顯食材原味，融合義大利傳統風味與當代料理手法，帶領饕客從海洋的鹹鮮一路品味山林的花果與香草氣息。

Michele De Blasio出生於義大利薩爾諾，曾與多位國際知名主廚及頂尖餐飲團隊共事，累積跨國料理經驗。自2019年起，他負責Giardini del Fuenti園區餐飲規劃，旗下餐廳「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」獲《義大利米其林指南2025》一星肯定。此次首度來台，將透過代表菜色展現南義風土的獨特魅力。

此次菜單包括以墨魚義大利麵、鯷魚露及檸檬交織海洋鮮味的「NIGHT OF THE LAMPARAS」，以及以奶油慢煎鱸魚搭配魚高湯、檸檬與煙燻紅茶醬汁的「EUROPEAN SEA BASS」。甜點「POP FLOWERS」則將坎帕尼亞傳統餅乾甜點融入普普藝術概念，以米香脆片、苦艾酒及花果風味重新演繹童年記憶。

Bencotto主廚Mario Quarta也將帶來創意料理，包括結合鯖魚、奧賽嘉魚子醬、煙燻水牛莫札瑞拉乳酪與櫻桃番茄的「MACKEREL CAPRESE」，以及搭配馬鈴薯泥、紅酒牛肉醬汁與現刨黑松露的「WAGYU FILLET & TRUFFLE」，展現義式經典與當代創意的交會。

10月30日至11月1日晚間將供應8道式套餐，每位8,888元加一成服務費，包含5款侍酒師精選葡萄酒；10月31日及11月1日午間則推出5道式套餐，每位3,980元加一成服務費起，可另加價1,780元加一成服務費搭配3杯精選葡萄酒。

「漫遊山海 ALTITUDE」義饗雙廚星宴採限期供應，可至台北文華東方酒店Bencotto官網預約，或電洽：02-2715-6888。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Bencotto」主廚馬利歐・奎達 (Mario Quarta) 將攜手「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」行政主廚Michele De Blasio，於10月30日至11月1日匠心呈獻「漫遊山海 ALTITUDE」義饗星廚四手聯烹極致盛宴。圖／台北文華東方提供
「Bencotto」主廚馬利歐・奎達 (Mario Quarta) 將攜手「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」行政主廚Michele De Blasio，於10月30日至11月1日匠心呈獻「漫遊山海 ALTITUDE」義饗星廚四手聯烹極致盛宴。圖／台北文華東方提供

經典菜色「NIGHT OF THE LAMPARAS」，以夜晚大海捕撈的唯美意象詮釋坎帕尼亞 (Campania) 的經典鯷魚風味，綴以銀箔宛如夜間漁火在海面上閃耀微光、小魚躍動的詩意景致。圖／台北文華東方提供
經典菜色「NIGHT OF THE LAMPARAS」，以夜晚大海捕撈的唯美意象詮釋坎帕尼亞 (Campania) 的經典鯷魚風味，綴以銀箔宛如夜間漁火在海面上閃耀微光、小魚躍動的詩意景致。圖／台北文華東方提供

主菜「WAGYU FILLET & TRUFFLE」，嚴選日本和牛菲力香煎至金黃並封存鮮美肉汁，搭配紅酒牛肉醬汁與現刨黑松露的奢華香氣，恣賞華麗廚藝交匯的極致饗宴。圖／台北文華東方提供
主菜「WAGYU FILLET & TRUFFLE」，嚴選日本和牛菲力香煎至金黃並封存鮮美肉汁，搭配紅酒牛肉醬汁與現刨黑松露的奢華香氣，恣賞華麗廚藝交匯的極致饗宴。圖／台北文華東方提供

台北文華東方酒店榮獲米其林入選的「 Bencotto」義大利餐廳，將於10月30日至11月1日迎來義大利米其林一星餐廳「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」，行政主廚Michele De Blasio首度跨海來台客座。圖／台北文華東方提供
台北文華東方酒店榮獲米其林入選的「 Bencotto」義大利餐廳，將於10月30日至11月1日迎來義大利米其林一星餐廳「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」，行政主廚Michele De Blasio首度跨海來台客座。圖／台北文華東方提供

前菜「MACKEREL CAPRESE」，以義大利傳統Caprese沙拉為靈感，將山海風味凝聚於盤中美品。圖／台北文華東方提供
前菜「MACKEREL CAPRESE」，以義大利傳統Caprese沙拉為靈感，將山海風味凝聚於盤中美品。圖／台北文華東方提供

大利米其林一星餐廳「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」坐落於美麗的義大利阿瑪菲海岸旁，眺望山海不同海拔高度所孕育的風味敘事。圖／台北文華東方提供
大利米其林一星餐廳「Volta del Fuenti by Michele De Blasio」坐落於美麗的義大利阿瑪菲海岸旁，眺望山海不同海拔高度所孕育的風味敘事。圖／台北文華東方提供

義大利 米其林 酒店

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