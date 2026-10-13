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丹麥絕景下拍大片 Loro Piana經典設計背後故事藏在如詩畫面裡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana經典設計中的André襯衫。圖／Loro Piana提供
Loro Piana經典設計中的André襯衫。圖／Loro Piana提供

義大利頂級服飾品牌Loro Piana發佈由知名攝影師Robin Galiegue掌鏡的全新經典（Icons）設計系列照，特別前往自然風光壯麗的丹麥莫爾斯山取景，於著名作家Karen Blixen妹妹Ellen Dahl的夏日別墅Lille Strandkær進行拍攝。在北歐柔和光線、寂靜森林與極光氛圍的烘托下，由名模Raquel Zimmermann與Leon Dame共同演繹，揉合大自然、回憶與簡約風格，展現出品牌推崇的優雅生活方式。

在此系列中，Raquel Zimmermann與Leon Dame演繹的Loro Piana的經典設計結合了深厚傳統、精湛工藝、功能與雋永美學。品牌自1992年為巴塞隆納奧運會義大利馬術隊打造首款Horsey®外套以來，便持續從帆船、馬術、滑雪及骨董車賽等運動與休閒生活中汲取靈感。

最具代表性的經典作品包含結合高科技防水防風Storm System®技術的Icer羊絨滑雪夾克、採用Windmate®超細纖維與羊絨雙面設計的Bomber外套、專為駕駛設計的Roadster外套，以及靈感源自西班牙軍服的Spagna立領外套。此外，深受旅人喜愛的Traveller軍裝外套、Grande Unita羊絨圍巾，以及源自1950年代拿坡里工藝的André襯衫等，皆傳達「實用之物亦應美」的品牌理念。標誌性的White Sole樂福鞋更以防風帆船運動為靈感，結合半透明橡膠底與柔軟麂皮，風靡全球。

本次新發佈的照片中，除了重現經典，更首度亮相了全新推出的Maremma外套、Rovasenda外套以及Lou Tassel Walk流蘇便鞋，完美詮釋Loro Piana無懼時間考驗的雋永魅力。

Loro Piana經典設計之一的Spagna外套。圖／Loro Piana提供
Loro Piana經典設計之一的Spagna外套。圖／Loro Piana提供

Loro Piana經典設計全新形象照。圖／Loro Piana提供
Loro Piana經典設計全新形象照。圖／Loro Piana提供

Loro Piana經典設計中的Grande Unita圍巾。圖／Loro Piana提供
Loro Piana經典設計中的Grande Unita圍巾。圖／Loro Piana提供

丹麥 設計

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