LINE Premium再推6大會員進階功能 從訊息傳送到通話紀錄全面升級

LINE Premium今年3月在台上線以來，陸續推出多項功能，其中，「無痕收回」使用比率超過9成；LINE今（13）日宣布，今年第四季起至明年上半年，LINE Premium將會陸續推出「編輯訊息」、「無聲訊息」、「通話錄製」、「預約訊息」、「無痕預覽」及「稍後標為已讀」6 大會員進階功能，涵蓋訊息傳送、訊息瀏覽及通話紀錄等使用情境，讓表達更精準。

LINE今日舉辦「LINE CONVERGE 2026」年度記者會，呼應「Connect the Next」核心主軸，持續透過 LINE Premium擴充日常溝通功能。

LINE台灣入口與內容事業群總經理張景雯分享，從功能使用數據觀察，「無痕收回」以92%的使用比重，成為目前最廣泛使用的功能；字型、應用程式圖示與進階相簿功能的使用者中，女性占比達 60%；進階備份與自選個人檔案的使用者則是男女各半。此外，在「自選個人檔案」使用者中，34歲以下占57%，反映用戶會依照工作、家庭及社交等不同情境，選擇適合的個人檔案。 從功能使用情形可見，不同用戶對LINE Premium的需求各有側重。

為因應不同的日常溝通情境，LINE Premium將於今年第四季至2027年上半年，陸續推出6大會員進階功能。

首先是「編輯訊息」。訊息送出後若發現錯字、資訊有誤或文意不夠清楚，用戶可直接在聊天室中編輯修正，不必先收回再重新輸入，降低重複操作的負擔，也讓訊息內容更即時、精確地傳達。

第二是「無聲訊息」。發送者可選擇以不發出通知聲響的方式傳送訊息，在深夜、會議、課程或休息時間仍能即時傳達資訊，同時減少對收訊者的打擾，為日常互動增添一分體貼。

第三是「通話錄製」。支援語音通話與視訊通話，用戶可一鍵將重要通話錄製成檔案，讓工作交辦、家人叮嚀或重要口頭討論都能留下完整紀錄，方便日後重新確認，減少遺漏重要資訊的可能。

第四是「預約訊息」。用戶可事先設定訊息的傳送時間，由系統於指定時間自動送出，適用於生日祝福、工作提醒、家庭待辦事項及跨時區溝通等情境，降低因忙碌而忘記傳送重要訊息的情況。

第五是「無痕預覽」。用戶可在不觸發「已讀」標示的情況下預覽完整訊息，保留安排閱讀及回覆時機的彈性，減輕收到訊息後必須立即回應的心理壓力。

第六是「稍後標為已讀」。將「何時已讀」的控制權交還用戶，由用戶自行決定何時讓對方看見「已讀」狀態，更自由地安排閱讀、回覆與互動時機，掌握適合自己的人際互動與社交節奏。

LINE表示，透過LINE Premium，LINE希望為用戶打造更細緻的溝通體驗，並為用戶的數位生活連結更多新價值。