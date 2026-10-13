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台北大巨蛋遠東Garden City珠寶新地標 婚嫁鑽飾、百年老店接連進駐

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
JHENG JEWELLERY於台北大巨蛋遠東Garden City開設旗艦店。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY於台北大巨蛋遠東Garden City開設旗艦店。圖／JHENG JEWELLERY提供

婚嫁鑽飾、百年老店接連進駐全新地標台北大巨蛋遠東Garden City。JHENG JEWELLERY 與日本婚鑽品牌 GINZA DIAMOND SHIRAISHI 銀座白石（攜手比利時 EXELCO DIAMOND），近期相繼正式進駐台北大巨蛋遠東Garden City開設全新旗艦店與新櫃。結合極致工藝、頂級服務與新型態門市體驗，為台北東區商圈注入新氣象。

百年珠寶品牌JHENG JEWELLERY於大巨蛋打造全新旗艦店，店裝設計以品牌標誌性的翡翠綠為主色調，揉合金色線條與圓弧穹頂，外觀採用大理石牆面與撞色展櫥，宛如一座當代奢華劇場。店內更特別規劃VIP專屬私密鑑賞空間，提供沙龍級鑑賞體驗。為慶祝旗艦店開幕，JHENG獻上多款傳世大作，包含結合天然翡翠與彩寶的「臉譜LianPu」系列、展現無邊鑲嵌工藝的「瑰麗大師」蝴蝶GIA鑽石胸針，以及「極致鑽片」獅子彩鑽墜飾與頂級天然紅寶石項鍊等獨家奢華新作。

日本婚鑽先驅GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石與EXELCO DIAMOND則以「希臘愛琴海」為空間概念進駐大巨蛋，結合金黃色調與海洋藍地毯，提供私密一對一諮詢與日式半訂製服務。即日起至11月30日推出週年慶盛典，全台門市鑽戒、對戒85折起。品牌同步推出全新Live Allove系列與採用光芒反射專利技術的Reflet d'Amour光之水滴限定系列；活動期間成約還可獲得全台限定的三麗鷗布丁狗聯名書約或絨毛吊飾盲盒，預約來店更可享用NORM聯名茶點，為備婚新人帶來滿滿驚喜。

GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石與EXELCO DIAMOND台北大巨蛋遠 Garden City新櫃。圖／銀座白石提供
GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石與EXELCO DIAMOND台北大巨蛋遠 Garden City新櫃。圖／銀座白石提供

GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石Live Allove系列新品。圖／銀座白石提供
GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石Live Allove系列新品。圖／銀座白石提供

EXELCO DIAMOND Reflet d'Amour光之水滴系列。圖／銀座白石提供
EXELCO DIAMOND Reflet d'Amour光之水滴系列。圖／銀座白石提供

JHENG JEWELLERY於台北大巨蛋遠東Garden City開設旗艦店。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY於台北大巨蛋遠東Garden City開設旗艦店。圖／JHENG JEWELLERY提供

JHENG JEWELLERY公獅天然彩鑽鑽石墜飾，203萬2,800元。圖／JHENG JEWELLERY提供
JHENG JEWELLERY公獅天然彩鑽鑽石墜飾，203萬2,800元。圖／JHENG JEWELLERY提供

大巨蛋 珠寶 台北

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