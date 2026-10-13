La Rose Dior玫瑰新品種 Akoya珍珠、立體鑽石花瓣演繹法式浪漫

「幸好，世上還有花。」Dior創辦人克里斯汀迪奧（Christian Dior）曾如此形容花卉的魅力。對他而言，玫瑰不僅是花園裡的優雅風景，更是品牌美學的重要象徵。2026年La Rose Dior珠寶系列延續這份經典情感，由珠寶創意總監Victoire de Castellane以當代設計重新詮釋玫瑰，透過Rose Dior Couture、Rose Dior Bagatelle與Bois de Rose三大主題，展現從柔美花苞、立體花朵到抽象枝蔓的多元樣貌。

Rose Dior Couture以迪奧先生設計的高級訂製服為靈感，將玫瑰花苞轉化為精緻珠寶，採用玫瑰金搭配Akoya珍珠，珍珠溫潤的虹彩與金屬的柔和色調相互映襯，另有半密鑲設計，增添璀璨層次。新作涵蓋耳環、開放式戒指與Y字長項鍊，將花卉意象融入日常配戴，兼具典雅氣質與細膩光采。其中開放式戒指結合有機玫瑰花莖的線條，使珍珠與花苞彷彿在互相對望，完美融合具象與抽象；垂墜珍珠耳環的扣搭設計更貼心採用層次設計，可隨喜好與需求將珍珠垂墜在耳前或耳後，也可取下珍珠、單獨配戴玫瑰耳針耳環，完美貼合當代女性的穿搭需求。

Rose Dior Bagatelle則以18K白金打造戒指、耳環及長版Y字項鍊，讓玫瑰以立體雕塑般的姿態綻放。層疊花瓣、細緻葉片與精巧紋理，結合鑽石密鑲和鏡面拋光工藝，呈現豐富的光影變化。開放式戒指延續結合莖葉的有機型態，花朵與精雕細琢的葉片呈現高低層次，並以梨形切割鑽石點綴花蕊，增添視覺焦點。相較前兩者的花朵形態，Bois de Rose以更抽象的幾何線條表現玫瑰莖蔓，全新玫瑰金鑲鑽項鍊將交織的枝蔓化為正面的扣環設計，讓裝飾與結構融為一體，展現俐落而富有雕塑感的風格。

Rose Dior Bagatelle 18K白金鑽石耳環，160萬元。圖／Dior提供

Rose Dior Couture玫瑰金珍珠耳環，35萬元。圖／Dior提供

Rose Dior Bagatelle 18K白金鑽石長項鍊，170萬元。圖／Dior提供

Rose Dior Bagatelle 18K白金鑽石戒指，150萬元。圖／Dior提供

Rose Dior Couture玫瑰金珍珠戒指，24萬5,000元。圖／Dior提供

Bois De Rose玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／Dior提供

模特兒配戴Rose Dior Bagatelle 18K白金鑽石長項鍊與戒指。圖／Dior提供

模特兒配戴Rose Dior Couture玫瑰金珍珠耳環與項鍊。圖／Dior提供

Rose Dior Couture玫瑰金珍珠耳環，35萬元。圖／Dior提供

模特兒配戴Rose Dior Bagatelle 18K白金鑽石長項鍊，170萬元。圖／Dior提供

Bois De Rose玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／Dior提供