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La Rose Dior玫瑰新品種 Akoya珍珠、立體鑽石花瓣演繹法式浪漫
「幸好，世上還有花。」Dior創辦人克里斯汀迪奧（Christian Dior）曾如此形容花卉的魅力。對他而言，玫瑰不僅是花園裡的優雅風景，更是品牌美學的重要象徵。2026年La Rose Dior珠寶系列延續這份經典情感，由珠寶創意總監Victoire de Castellane以當代設計重新詮釋玫瑰，透過Rose Dior Couture、Rose Dior Bagatelle與Bois de Rose三大主題，展現從柔美花苞、立體花朵到抽象枝蔓的多元樣貌。
Rose Dior Couture以迪奧先生設計的高級訂製服為靈感，將玫瑰花苞轉化為精緻珠寶，採用玫瑰金搭配Akoya珍珠，珍珠溫潤的虹彩與金屬的柔和色調相互映襯，另有半密鑲設計，增添璀璨層次。新作涵蓋耳環、開放式戒指與Y字長項鍊，將花卉意象融入日常配戴，兼具典雅氣質與細膩光采。其中開放式戒指結合有機玫瑰花莖的線條，使珍珠與花苞彷彿在互相對望，完美融合具象與抽象；垂墜珍珠耳環的扣搭設計更貼心採用層次設計，可隨喜好與需求將珍珠垂墜在耳前或耳後，也可取下珍珠、單獨配戴玫瑰耳針耳環，完美貼合當代女性的穿搭需求。
Rose Dior Bagatelle則以18K白金打造戒指、耳環及長版Y字項鍊，讓玫瑰以立體雕塑般的姿態綻放。層疊花瓣、細緻葉片與精巧紋理，結合鑽石密鑲和鏡面拋光工藝，呈現豐富的光影變化。開放式戒指延續結合莖葉的有機型態，花朵與精雕細琢的葉片呈現高低層次，並以梨形切割鑽石點綴花蕊，增添視覺焦點。相較前兩者的花朵形態，Bois de Rose以更抽象的幾何線條表現玫瑰莖蔓，全新玫瑰金鑲鑽項鍊將交織的枝蔓化為正面的扣環設計，讓裝飾與結構融為一體，展現俐落而富有雕塑感的風格。
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