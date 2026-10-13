ITF台灣國際旅展早鳥票開賣 日本館規模創新高
ITF台灣國際旅展將在11月登場，今年集結123個國家／城市、共1600個攤位，其中日本館展出規模再創歷年新高，早鳥票從今天起限時2天開賣。
ITF台灣國際旅展今年策展主題為「世界旅人，台灣啟程」，集結123個國家／城市、共1600個攤位。
主辦單位台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，展場1樓聚焦國際旅遊，集結各國旅遊局、航空公司、旅行社；4樓主打台灣旅遊，串聯中央及地方政府、飯店、主題樂園等參展單位。
台灣觀光協會指出，其中今年日本館高達252個攤位，展出規模再創歷年新高，韓國、美國、泰國、馬來西亞、法國、捷克等國家旅遊局皆帶來更多地方旅遊資訊與特色體驗。
航空公司方面，台灣觀光協會說，今年共有12家航空公司參展，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、樂桃航空、星悅航空、天馬航空，以及首度參展的阿提哈德航空、太陽富國航空，睽違多年再度回歸的全日本空輸（ANA）。
台灣觀光協會說，ITF早鳥票今天開賣10月13日至14日限時兩天，民眾可於Klook、KKday、ibon售票系統、FamiTicket、udn售票網及TaiTIX等六大通路購買。
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