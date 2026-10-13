ITF台灣國際旅展早鳥票開賣 日本館規模創新高

「幸好，世上還有花。」Dior創辦人克里斯汀迪奧（Christian Dior）曾如此形容花卉的魅力。對他而言，玫瑰不僅是花園裡的優雅風景，更是品牌美學的重要象徵。2026年La Rose Dior珠寶系列延續這份經典情感，由珠寶創意總監Victoire de Castellane以當代設計重新詮釋玫瑰，透過Rose Dior Couture、Rose Dior Bagatelle與Bois de Rose三大主題，展現從柔美花苞、立體花朵到抽象枝蔓的多元樣貌。

2026-10-13 14:47