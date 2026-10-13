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台中購物節暖身明開跑 8000份糕餅禮盒、甜點券、超商券好禮天天抽

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市數發局長黃惠敏（右起）、經發局長張峯源、自由路商圈主委翁羿琦共同邀請民眾參加台中購物節暖身活動。圖／台中市政府提供
台中市數發局長黃惠敏（右起）、經發局長張峯源、自由路商圈主委翁羿琦共同邀請民眾參加台中購物節暖身活動。圖／台中市政府提供

2026第八屆台中購物節將於10月24日正式登場，台中市經發局長張峯源、數發局長黃惠敏昨透過直播宣布，購物節暖身活動明天至23日搶先開跑，民眾在活動期間消費，並透過台中通APP登錄發票或收據，有機會抽中甜點兌換券、糕餅禮盒及超商百元券等總計8000份好禮。

張峯源表示，去年台中購物節消費登錄金額再創374億元新高，全國第一，今年購物節持續以庶民經濟為核心，串聯不同規模店家及在地產業，為迎接購物節登場，市府提前推出暖身抽獎，帶動在地商機。

黃惠敏說明，台中通TCPASS APP累計下載量在去年突破325萬次，此次配合購物節提前開通暖身活動登錄功能，延續消費登錄抽獎機制。明天起，民眾只要透過APP掃描登錄消費發票或收據，消費滿500元即可獲得1張抽獎券；於台中十區店家、五倍優惠店家及收據店家消費，還可享有五倍累計優惠。活動期間每天下午3時抽獎，得獎名單將公布於台中通APP及活動官網。

經發局說明，暖身活動10月15日至17日每日抽出超商百元券100名；10月18日至19日每日抽出「獻烘焙 iminding」150元可頌兌換券100名；10月20日至21日每日抽出「查壹茶 Charlie Tea & Coffee」200元甜點兌換券100名；10月22日至23日每日抽出「DAYKEY DONUT」300元甜點飲品券100名。

自由路商圈主委翁羿琦也以商圈代表及糕餅業者在直播中現身，力挺台中購物節，邀請民眾支持在地店家、品嚐經典糕餅，並加碼提供「陳允宝泉」太陽餅禮盒，10月15日至23日每日抽出100名幸運得主。

經發局指出，更多資訊可至「台中通TCPASS APP」（https://tcpass.taichung.gov.tw/app-info/index）下載，或至台中購物節Facebook粉絲專頁查詢

台中市經發局長張峯源（左）宣布，購物節暖身活動明登場，8000份好禮天天抽。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（左）宣布，購物節暖身活動明登場，8000份好禮天天抽。圖／台中市政府提供

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