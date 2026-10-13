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金門購意思線上活動開跑 購物拿獲限量鑰匙圈 還能抽來回機票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
在線上平台購買指定店家商品，除可獲得限量開瓶器鑰匙圈，還能加米抽大獎。圖／觀光署提供
在線上平台購買指定店家商品，除可獲得限量開瓶器鑰匙圈，還能加米抽大獎。圖／觀光署提供

金門觀光圈出「金門購意思！買就送好禮，絕對購意思！」促銷活動，10月1日至31日登場，串聯在地業者攜手推出聯合促銷，民眾只要線上平台購買指定店家合作商品，即可獲得限量「Q版水獺造型開瓶器鑰匙圈」，還能參加抽獎，有機會抽金門來回機票等好禮。

觀光數表示，金門觀光圈出「金門購意思！買就送好禮，絕對購意思！」促銷活動，串聯金合利鋼刀、協發行泡菜、復元堂蔘藥行、燕南農牧、巧獅秘境、玩美烈嶼、天鳴國際旅行社與安欣租車等多家在地業者。

民眾只要在10月1日至31日，於活動線上平台（ https://kinmentu.taiwan.net.tw/ ）購買指定合作店家商品，不僅能獲得限量「Q版水獺造型開瓶器鑰匙圈」，還能參加加碼大抽獎。

加碼抽獎獎品包含金門來回機票（北、中、高擇一）、Apple AirPods 4 藍芽耳機、Marshall Willen II 攜帶式藍牙喇叭、 7-11 商品禮券等。

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