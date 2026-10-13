金門購意思線上活動開跑 購物拿獲限量鑰匙圈 還能抽來回機票

天氣轉涼帶動超商秋冬暖食商機，7-ELEVEN觀察，每年10月至12月濃郁系奶茶消費需求明顯成長五成，烘焙市場甜餡類商品占比更高達七成。看準消費者換季口味轉變，7-ELEVEN自13日起推出三波秋冬新品，首波攜手日本人氣品牌「雷神巧克力」，推出麵包、甜點及霜淇淋等獨家聯名商品，接續推出義大利主廚合作開發的義大利麵，以及蒙布朗風味茶拿鐵、熱奶蓋與全新茶飲配料，搶攻秋冬餐飲與手搖飲市場。

2026-10-13 11:05