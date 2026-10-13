7-ELEVEN 聯名雷神巧克力！霜淇淋、甜點新品一次看

天氣轉涼帶動超商秋冬暖食商機，7-ELEVEN觀察，每年10月至12月濃郁系奶茶消費需求明顯成長五成，烘焙市場甜餡類商品占比更高達七成。看準消費者換季口味轉變，7-ELEVEN自13日起推出三波秋冬新品，首波攜手日本人氣品牌「雷神巧克力」，推出麵包、甜點及霜淇淋等獨家聯名商品，接續推出義大利主廚合作開發的義大利麵，以及蒙布朗風味茶拿鐵、熱奶蓋與全新茶飲配料，搶攻秋冬餐飲與手搖飲市場。

7-ELEVEN表示，超商烘焙市場以甜餡類商品為大宗，其中巧克力更是主流口味。此次攜手日本雷神巧克力推出全通路獨家聯名系列，從原料、風味到口感均邀請日本職人監製，將雷神巧克力招牌的濃郁風味與酥脆口感融入多款商品。

新品包括「黑雷神巧克力脆脆甜甜圈」、「黑雷神巧克力脆脆麵包」，以及結合花生、摩佐起司的「黑雷神巧克力花生」熱壓吐司；甜點則推出「白雷神白巧克力泡芙」、「黑雷神巧克力可麗捲」，另有「雪淋霜黑雷神巧克力風味霜淇淋」，消費者可優惠加價6元搭配可可脆片，指定商品限時享第二件省10元優惠。

除甜食外，7-ELEVEN同步擴大秋冬熱食陣容。7-ELEVEN指出，每年第4季起，溫沙拉、湯品等季節性商品銷售逐步攀升，因此推出「炙燒霜降豚溫時蔬」、「21Plus番茄纖蔬濃湯」，以及限定門市販售的「瑪格麗特」熱壓吐司。

迎接10月25日世界義大利麵日，7-ELEVEN旗下鮮食品牌「Ohlala」攜手義大利主廚開發新品，14日起推出售價109元的「香烤魚排檸檬白醬義大利麵」，並升級既有的「瑪格麗特義大利麵」、「香辣椰奶雞肉義大利麵」，14日至27日指定商品享OPENPOINT點數10倍送。

飲品方面，7-ELEVEN觀察，每年10月至12月濃郁系奶茶需求成長五成，加料飲品買氣也逐步升溫。CITY TEA現萃茶推出熱奶蓋系列，以琥珀小葉紅茶、梔子花青茶為基底，14日至27日任選兩杯120元。

旗下「不可思議茶BAR」則自14日起推出「蒙布朗風味茶拿鐵」，將法式栗子甜點轉化為茶飲，提供四款茶底選擇，新品上市前兩週享第二杯半價優惠。

此外，7-ELEVEN自28日起在全台570家不可思議茶BAR門市推出「雙色圓」及「黑糖粉粿」兩款配料，至11月3日購買茶拿鐵系列，可從雙色圓、黑糖粉粿及珍珠三款配料中任選一份免費加料，進一步搶攻手搖飲市場。