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甄子丹女兒也入鏡！Balenciaga x HART LËSHKINA推沙漏包全新形象

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
甄子丹之女的甄濟如（Jasmine Yen）入鏡Balenciaga最新Hourglass Avenue包款拍攝。圖／Balenciaga提供
甄子丹之女的甄濟如（Jasmine Yen）入鏡Balenciaga最新Hourglass Avenue包款拍攝。圖／Balenciaga提供

巴黎世家於2026年10月發表全新平面影像與影片，由創意總監Pierpaolo Piccioli操刀，將Hourglass Avenue包款融入日常語境。此系列由跨領域藝術家組合Hart Lëshkina掌鏡，並邀請品牌摯友楊超越、甄濟如、Anna Van Patten、Blanca Soler、Ch'lita、Cala Moragas、Maddi Waterhouse與Salem Mitchell等新生代創作者共同入鏡拍攝。

身為亞洲武打明星甄子丹之女的甄濟如（Jasmine Yen），自2023年以唱作歌手身份出道以來備受矚目。她不僅遺傳母親汪詩詩的名模基因，更考入柏克利音樂學院，在音樂與時尚界展現強大潛力。本次形象廣告中，她並在室內空間或落地書櫃前，透過慵懶肢體展現自信即興的時尚態度。

掌鏡的Hart Lëshkina運用自然光與實體媒介，在復古物件襯托下營造膠片質感。系列形象視覺中的Hourglass Avenue包款採用亮面Box小牛皮，具弧形底部與雙提手設計。包身自然貼合於生活不同場景，展現出流動感與百搭可能。目前小型Hourglass Avenue包款訂價為85,900元、中型款訂價則為98,500元，已可洽全台8間Balenciaga專門店直接購買。

Balenciaga Hourglass Avenue包小型尺寸紅色款，85,900元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Hourglass Avenue包小型尺寸紅色款，85,900元。圖／Balenciaga提供

Balenciaga發表了Hourglass Avenue包全新形象宣傳，並由紐約的藝術雙人組Hart Lëshkina掌鏡。圖／Balenciaga提供
Balenciaga發表了Hourglass Avenue包全新形象宣傳，並由紐約的藝術雙人組Hart Lëshkina掌鏡。圖／Balenciaga提供

Balenciaga Hourglass Avenue包中型尺寸黑色款，98,500元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Hourglass Avenue包中型尺寸黑色款，98,500元。圖／Balenciaga提供

全新Hourglass Avenue包款包含多種尺寸並選用亮面Box小牛皮，帶來黑、胭脂紅、亮粉、葡萄紫與雪白多重配色。圖／Balenciaga提供
全新Hourglass Avenue包款包含多種尺寸並選用亮面Box小牛皮，帶來黑、胭脂紅、亮粉、葡萄紫與雪白多重配色。圖／Balenciaga提供

Hourglass Avenue包與原版的Hourglass差別在於使用可翻折的翻蓋，同時輪廓也加入醫生包的概念，整體輪過更為柔軟。圖／Balenciaga提供
Hourglass Avenue包與原版的Hourglass差別在於使用可翻折的翻蓋，同時輪廓也加入醫生包的概念，整體輪過更為柔軟。圖／Balenciaga提供

甄子丹 巴黎

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