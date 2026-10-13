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甄子丹女兒也入鏡！Balenciaga x HART LËSHKINA推沙漏包全新形象
巴黎世家於2026年10月發表全新平面影像與影片，由創意總監Pierpaolo Piccioli操刀，將Hourglass Avenue包款融入日常語境。此系列由跨領域藝術家組合Hart Lëshkina掌鏡，並邀請品牌摯友楊超越、甄濟如、Anna Van Patten、Blanca Soler、Ch'lita、Cala Moragas、Maddi Waterhouse與Salem Mitchell等新生代創作者共同入鏡拍攝。
身為亞洲武打明星甄子丹之女的甄濟如（Jasmine Yen），自2023年以唱作歌手身份出道以來備受矚目。她不僅遺傳母親汪詩詩的名模基因，更考入柏克利音樂學院，在音樂與時尚界展現強大潛力。本次形象廣告中，她並在室內空間或落地書櫃前，透過慵懶肢體展現自信即興的時尚態度。
掌鏡的Hart Lëshkina運用自然光與實體媒介，在復古物件襯托下營造膠片質感。系列形象視覺中的Hourglass Avenue包款採用亮面Box小牛皮，具弧形底部與雙提手設計。包身自然貼合於生活不同場景，展現出流動感與百搭可能。目前小型Hourglass Avenue包款訂價為85,900元、中型款訂價則為98,500元，已可洽全台8間Balenciaga專門店直接購買。
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