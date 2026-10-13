太小氣？星巴克去冰補滿加價挨批 他揭「台灣特例」：好意變理所當然

台灣星巴克自12日起調整部分飲品客製化收費方式，消費者點選少冰、去冰後，若希望將飲料補滿，須額外支付15元，引發網友討論。知名電商企業家「486先生」陳延昶在臉書發文分享看法，認為台灣星巴克過去免費補滿飲料，原本是額外提供的服務，卻因長期實施，逐漸被消費者視為理所當然，如今恢復收費，反而引來批評。

486先生表示，自己是咖啡重度愛好者，平時習慣喝冰咖啡提神，也經常透過外送平台一次訂購兩杯或四杯，放進冰箱慢慢喝。過去他習慣點去冰冰拿鐵，避免冰塊融化後稀釋咖啡風味，卻一直不明白，為何在台灣點去冰咖啡，味道總是特別淡。

直到四、五個月前，他在臉書詢問網友，才得知台灣星巴克過去會在去冰後免費補滿鮮奶，這也讓他恍然大悟，原來自己喝到的咖啡奶味較重，可能與額外添加牛奶有關。他也提到，自己過去在國外點去冰咖啡時，拿到的飲料通常只有半杯左右，與台灣的情況不同。

免費服務久了 消費者容易當成應有權益

針對這次調整，486先生認為，消費者對服務的期待往往會隨著習慣改變。他指出，台灣星巴克過去提供去冰後免費補滿的服務，原本是額外的好意，但長期下來，消費者可能逐漸認為飲料本來就應該裝滿。一旦業者取消免費服務，便容易被解讀為縮水或變相漲價。

他以自身經商經驗分析，企業提供的福利或額外服務，一旦成為長期慣例，日後若因環境或成本考量而調整，往往容易引發反彈。他認為，這種情況不只發生在餐飲業，也可能出現在企業福利等不同情境。

去冰後加奶 可能影響咖啡風味

486先生也從飲品風味角度提出看法，認為拿鐵的濃縮咖啡與牛奶比例，原本就是配方的一部分，若去冰後再額外加入牛奶補滿，可能改變原有比例，讓咖啡喝起來較淡。他表示，自己後來改為購買熱拿鐵，待飲料放涼後再放進冰箱冷藏。

他也提到，新制上路首日，有消費者在網路分享點了特大杯去冰咖啡，拿到的飲料只剩半杯左右，引發抱怨。不過，他認為，若飲料不含冰塊，原本液體的容量本來就可能與加冰時不同，消費者應先了解飲品的製作方式。

額外服務是否收費 業者與消費者各有考量

486先生認為，星巴克每款飲品都有固定配方，台灣過去去冰後免費補滿的做法，與他在國外的消費經驗不同，台灣可說是特例。他也提到，過去甚至有消費者點抹茶飲品時，一次要求添加八份抹茶液，卻不必額外付費，相關成本只能由公司自行吸收。

他認為，企業經營必須考量成本，若對額外客製化需求沒有合理的收費機制，長期下來恐增加營運負擔，第一線店員也得承受消費者期待與公司規定之間的壓力。486先生直言，這類額外服務若不調整，業者該如何維持經營？「給太好，客人當應該，收回來，就被罵翻。當初多給的好意，本來就不是應該。把它收回來，叫做正常，不是小氣。」