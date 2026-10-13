星巴克去冰剩半杯！鐵粉傻眼「以為有7分滿」 消保官發聲了

台灣星巴克10月12日起實施客製化收費新制，少冰、去冰後若想補滿牛奶或飲料，須額外支付15元，沒想到上路第一天就引發爭議。一名自稱每年喝超過百杯星巴克的忠實顧客，點了特大杯冰那堤，選擇去冰、不加價補奶，拿到手卻發現飲料竟只剩「半杯」，讓他傻眼直呼「星巴克確定要這樣對主顧客嗎？」事件引發網友熱議，就連台北市消保官也出面回應。

一名網友12日在Threads發文，表示自己是星巴克的忠實顧客，一年消費超過百杯。面對新上路的去冰補滿加價政策，他決定在實施首日實際購買，點了一杯特大杯冰那堤，並向店員表明去冰即可，不願額外支付15元補滿牛奶。沒想到拿到飲料後，卻發現偌大的特大杯竟然只有一半的飲料，無奈自嘲「我本來預期是7分滿，看來我想『太多』」。

貼文曝光後迅速在Threads引發熱議，吸引超過8.4萬人按讚。不少網友對去冰後的飲料份量感到不可思議，紛紛留言「冰塊佔一半品名要不要改成咖啡冰塊？不然根本詐欺」、「常常在店家點飲料，店員說去冰會少一點，但第一次看到去冰會少一半的」、「那您一年算一算大概只有喝50杯耶，好可怕」、「買1送1=1」、「去冰不補才知盤子有多大」。

也有網友表示，「這波無法挺星巴克」、「怎麼那麼像喝剩的」、「換個角度，補滿只要15元，那很好賺」、「那你點中杯加15元補滿，還比特大杯多且便宜」、「剛好可以刷掉十幾年來，為了拍照炫耀買星巴克的人」，認為新制讓原本就不便宜的星巴克更加讓人難以接受。有消費者認為，去冰不補滿並非完全不能接受，真正的問題在於杯型容量與售價是否合理，即使不加冰塊，消費者仍期待能喝到符合價格的飲料份量，業者應該清楚說明，而不是讓顧客拿到飲料後才發現落差如此大。

根據台灣星巴克公告，自10月12日起調整部分飲品的客製化收費方式，少冰、去冰後若要求補滿牛奶或飲料，須額外支付15元。此外，多加一份濃縮咖啡、升級特選濃縮咖啡，以及添加部分風味糖漿等客製化項目，也須加收費用。

至於新制是否影響生意？根據《中時新聞網》報導，有星巴克店員透露，由於政策實施前已有相關新聞報導，因此首日並未特別聽到顧客抱怨，多數人都選擇點正常冰。至於來客數是否減少，店員認為可能略有影響，但整體差異不大。

面對星巴克新制引發的爭議，台北市主任消保官林傳健表示，截至10月12日下午5時，北市府尚未接獲相關消費爭議申訴。他強調，業者應在點餐前清楚告知去冰後的飲料份量及補奶費用，實際容量也不應明顯不合理。至於去冰剩半杯是否違法，仍須依商品標示、廣告及實際交付情況判斷。若有消費爭議，可保留收據、照片等證據，撥打1950專線申訴。