貴婦控「弄髒愛馬仕」求償93萬！富錦樹「公佈監視器＋錄音檔」反擊了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
富錦樹公佈監視器畫面，指出客人離開期間「並無服務人員進入包廂倒酒」。圖／擷取自
富錦樹公佈監視器畫面，指出客人離開期間「並無服務人員進入包廂倒酒」。圖／擷取自

富錦樹旗下餐廳「USHIGORO S.」近日遭貴婦顧客投訴「愛馬仕包包遭紅酒噴髒」，並求償93萬元。事件曝光後，雙方各執一詞，並引起網友們的熱烈討論。富錦樹於今日深夜（10月12日）於社群平台發布聲明，公開錄音、監視器畫面反擊，並針對「包款污損的發現經過」、「關於93萬賠償要求」、「事發當日情況」等場景進行說明。富錦樹並表示「根據雙方通話紀錄，當事人表示，自己是在前往洗手間、返回座位後，才發現包款上的紅酒污漬，且本人及同行友人皆未親眼目睹服務人員將紅酒滴落於包款上的過程。」

「苗懂」執行長苗安妮近日於社群平台發文，指出至富錦樹旗下的燒肉餐廳「USHIGORO S.」用餐時，服務人員在倒酒過程中將紅酒滴到他的愛馬仕包包上，後續業者雖允諾會全權負責，但一直未取得具體的處理，並求償93萬元。對此，富錦樹餐飲集團最初在10月9日發布聲明，指出顧客是在用餐結束後才提出包包污損的情況，並非污損發生時間，同仁也未目擊污損過程，沒有充分證據顯示是由服務人員造成，雙方各有不同說法。

今日晚間，富錦樹再發布錄音與監視器畫面，表示近期當事人持續於社群平台發表對本事件的相關說法，其中部分內容與本集團掌握的事實及紀錄有所出入，為避免片面資訊持續造成誤解，也為了維護第一線服務同仁的權益，本集團決定提出相關錄音及監視器紀錄，讓社會大眾能更完整地了解事件經過。

其中「關於包款污損的發現經過」，富錦樹表示，依據雙方通話紀錄，當事人表示，自己是在前往洗手間、返回座位後，才發現包款上的紅酒污漬，且本人及同行友人皆未親眼目睹服務人員將紅酒滴落於包款上的過程。同時聲明並表示，依據當事人所述時間調閱走道監視器，當事人前往洗手間期間，未見服務人員進入該包廂的紀錄。但為保障顧客用餐隱私，當事人當日使用的小包廂內並未設置監視器，因此現有影像無法完整還原污損發生經過。

另外關於「 93 萬元賠償要求」，聲明中也指出，針對當事人於社群平台表示「未曾提出 93 萬元賠償要求」，本集團有雙方協商通話錄音。依據通話紀錄，當事人確實曾提出涉及新臺幣93萬元的賠償方案。惟因責任歸屬尚未釐清，雙方始終未能達成共識。

富錦樹聲明中並指出，本集團已委任律師處理後續事宜，並妥善保存相關紀錄。

對於依法應負的責任，我們絕不迴避；但對於尚無充分證據支持的指控，亦不會逕行承認。 同時，我們也將依法維護消費者、企業及第一線服務同仁的合法權益。

【富錦樹集團聲明｜錄音、監視器畫面公開】

針對近日 USHIGORO S. 顧客包款污損爭議，感謝社會大眾提出的不同意見。

然而，近期當事人持續於社群平台發表對本事件的相關說法，其中部分內容與本集團掌握的事實及紀錄有所出入，為避免片面資訊持續造成誤解，也為了維護第一線服務同仁的權益，本集團決定提出相關錄音及監視器紀錄，讓社會大眾能更完整地了解事件經過。

本次公開三項資料，說明如下：

【一、關於包款污損的發現經過｜通話錄音】

依據雙方通話紀錄，當事人表示，自己是在前往洗手間、返回座位後，才發現包款上的紅酒污漬，且本人及同行友人皆未親眼目睹服務人員將紅酒滴落於包款上的過程。

【二、關於 93 萬元賠償要求｜通話錄音】

針對當事人於社群平台表示「未曾提出 93 萬元賠償要求」，本集團有雙方協商通話錄音。

依據通話紀錄，當事人確實曾提出涉及新臺幣 93 萬元的賠償方案。惟因責任歸屬尚未釐清，雙方始終未能達成共識。

【三、關於事發當日情況｜監視器畫面】

依據當事人所述時間調閱走道監視器，當事人前往洗手間期間，未見服務人員進入該包廂的紀錄。

但為保障顧客用餐隱私，當事人當日使用的小包廂內並未設置監視器，因此現有影像無法完整還原污損發生經過。

【四、關於後續法律程序】

本集團已委任律師處理後續事宜，並妥善保存相關紀錄。

對於依法應負的責任，我們絕不迴避；但對於尚無充分證據支持的指控，亦不會逕行承認。 同時，我們也將依法維護消費者、企業及第一線服務同仁的合法權益。

此次公開相關資料，是希望讓事件回歸事實，讓各界能基於更完整的資訊進行判斷，感謝各界的關注與理解。

富錦樹餐飲集團

FUJIN TREE GROUP

2026 年 10 月 12 日

愛馬仕 貴婦 監視器

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